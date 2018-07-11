В Кыргызстан незаконно ввезли мясо птицы из КНР

Сотрудниками ГСБЭП совместно с сотрудниками ГУОБДД ГУВД Чуйской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий направленных на выявление правонарушений в сфере таможенного законодательства Кыргызской Республики, выявлен факт контрабандного ввоза мяса птицы. Сообщает пресс-служба финпола.

Так, на стационарном посту "Достук", расположенного недалеко от КПП "Ак-Жол автодорожный", была остановлена автомашина марки "Мерседес-Бенц" под управлением гражданина "Э.М.".

В ходе визуального осмотра грузового отсека, указанного авто, были обнаружены мешки серого цвета и бумажные коробки, наполненные утиным филе в количестве 312 коробок без каких-либо сопроводительных документов. Согласно имеющейся этикетке на коробках, страна происхождения данного товара Китайская Народная Республика.

Согласно заключению Торгово-промышленной палаты КР, общая среднерыночная стоимость задержанного товара составила свыше 700 тысяч сомов.

Отмечается, что в соответствии с решением Совета Евразийской Экономической комиссии от 09.10.2014 г. за №94, предприятие которое производит мясо птицы, должно регистрироваться в реестре предприятий третьих стран ЕАЭС. А по приказу Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности КР за №195 от 15.12.2016г "О порядке ввоза на территорию Кыргызской Республики подконтрольных товаров (продукции) произведенных в-третьих странах" с 1 января 2017 года был введен статус "временно ограничено".

В настоящее время собранный материал передан в следственное управление ГСБЭП для дачи юридической оценки.