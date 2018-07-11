Погода
$ 68.22 - 68.45
€ 80.05 - 80.75

В Кыргызстан незаконно ввезли мясо птицы из КНР

217  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудниками ГСБЭП совместно с сотрудниками ГУОБДД ГУВД Чуйской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий направленных на выявление правонарушений в сфере таможенного законодательства Кыргызской Республики, выявлен факт контрабандного ввоза мяса птицы. Сообщает пресс-служба финпола.

Так, на стационарном посту "Достук", расположенного недалеко от КПП "Ак-Жол автодорожный", была остановлена автомашина марки "Мерседес-Бенц" под управлением гражданина "Э.М.".

В ходе визуального осмотра грузового отсека, указанного авто, были обнаружены мешки серого цвета и бумажные коробки, наполненные утиным филе в количестве 312 коробок без каких-либо сопроводительных документов. Согласно имеющейся этикетке на коробках, страна происхождения данного товара Китайская Народная Республика.

Согласно заключению Торгово-промышленной палаты КР, общая среднерыночная стоимость задержанного товара составила свыше 700 тысяч сомов.

Отмечается, что в соответствии с решением Совета Евразийской Экономической комиссии от 09.10.2014 г. за №94, предприятие которое производит мясо птицы, должно регистрироваться в реестре предприятий третьих стран ЕАЭС. А по приказу Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности КР за №195 от 15.12.2016г "О порядке ввоза на территорию Кыргызской Республики подконтрольных товаров (продукции) произведенных в-третьих странах" с 1 января 2017 года был введен статус "временно ограничено".

В настоящее время собранный материал передан в следственное управление ГСБЭП для дачи юридической оценки.

URL: https://www.vb.kg/372049
Теги:
ветеринария, Китай, контрабанда, уголовная ответственность, ГСБЭП
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  