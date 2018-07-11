В Казахстане нашествие пауков-каракуртов

В Шымкенте с начала лета каракурты покусали 25 человек. Четверо из пострадавших от укуса черной вдовы - несовершеннолетние дети, об этом сообщило казахстанское издание "Отырар".

По данным портала, количество пострадавших резко возросло в начале июля.

"Пик активности каракуртов приходится на жаркие месяцы лета. На данный момент 10 человек получают лечение в токсикологическом отделении города. Так как содержания в яде паука большого количества нейротоксина делает его укус смертельно опасным с резкой болью в месте впрыскивания яда в тело. Обычно после этого у пострадавшего появляются следующие симптомы: судороги в конечностях; лихорадка; потливость; головная боль; острые боли в брюшной полости, часто напоминающие обострение панкреатита и язвенной болезни; сбой дыхания; аритмия, приводящая к сердечной недостаточности", - поясняет издание со ссылкой на минздрав РК.

Примечательно, что при сравнении черной вдовы с гремучей змеей - первая опасней до 15 раз