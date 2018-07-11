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Руководству экспертной службы предъявлены обвинения по делу Исакова

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- ВБ
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Генеральная прокуратура Кыргызской Республики, относительно опубликованных в СМИ доводов адвоката С.Исакова – Н.Токтакунова о том, что сотрудники Генеральной прокуратуры и ГКНБ Кыргызской Республики вмешались в ход проведения экспертизы, порученной Государственной судебно-экспертной службе при Правительстве Кыргызской Республики (ГСЭС) разъясняет следующее.

В рамках расследования уголовного дела по факту коррупции при реализации проекта модернизации ТЭЦ г.Бишкек назначена комплексная судебно-строительно-техническая экспертиза.

Однако руководством экспертной службы на экспертную группу было оказано давление, в результате чего 25 июня 2018 года экспертами, в нарушение требований законодательства, вынесено заведомо неверное заключение без фактического исследования документов и проведения какой-либо экспертной работы.

По данному факту, 2 июля 2018 года Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики в отношении должностных лиц ГСЭС и других лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 и 315 УК Кыргызской Республики, расследование которого поручено ГСУ ГКНБ Кыргызской Республики.

В ходе следствия по вышеуказанным статьям УК Кыргызской Республики, к уголовной ответственности привлечено руководство ГСЭС - К.М., А.М. и М.Т., в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и в настоящее время по уголовному делу ведется следствие.

При этом доводы Н.Токтакунова о вмешательстве сотрудников Генеральной прокуратуры и ГКНБ Кыргызской Республики в ход проведения экспертизы, не соответствуют действительности, сообщила пресс-служба ведомства.

От редакции добавим, что было бы весьма интересно узнать, кто же побудил руководство экспертной службы оказать давление на экспертную группу, и в чем состояла "неверность" заключения.

URL: https://www.vb.kg/372053
Теги:
Генеральная прокуратура, ГКНБ, коррупция, Кыргызстан, Сапар Исаков
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Комментарии
Сотрудник
11.07.2018, 11:14

Больше 20 лет пришлось в ходе службы обращаться в это ведомство по экспертизе, и должен сказать, что это самое коррумпированное ведомство. Самое примечательное, что руководство само погрязло в коррупции и давит на своих работников, чтобы дали выгодное кому то заключение. Только помню одного из старых руководителей Жаныбека Уралиева, который вроде работал честно и объективно. От остальных, особенно от Абдуррахман и Толкун М. остались неприятные, даже брезгливые воспоминания.

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