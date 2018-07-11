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В Сокулуке милиция ищет насильника 10-летней девочки

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- Оксана Гут
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10 июля ОВД Сокулукского района зарегистрировал факт изнасилования в отношении несовершеннолетней. Возбуждено уголовное дело по ст. 130 УК КР. В настоящее время проводятся все необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Наиболее опытные сотрудники ГУВД Чуйской области и ОВД Сокулуского района организовали оперативно-розыскные мероприятия по поиску насильника.

В пресс-службе ГУВД Чуйской области заявили, что предприняты все меры для оперативного раскрытия данного преступления.

По предварительным, данным изнасилование произошло в общественном туалете на базаре села Сокулук Чуйской области. О состоянии здоровья пострадавшей девочки 2008 г.р. пока не сообщается.

О деталях происшествия пресс-служба не распространяется в интересах следствия.

URL: https://www.vb.kg/372055
Теги:
изнасилование, несовершеннолетние, Сокулукский район, уголовная ответственность, Кыргызстан
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