Сколько и кому больше всего платит Нацбанк КР по внешним кредитам?

Счетной палатой КР проведен плановый аудит Национального банка КР за 2017 год, в части обслуживания счетов Правительства КР, правильности исчисления прибыли, отчисляемой в республиканский бюджет.

Счетной палатой Кыргызской Республики было рекомендовано, в целях пополнения государственного бюджета, оказать агентские функции Центрального казначейства по размещению свободных средств Правительства в доходоприносящие активы (депозиты, ценные бумаги и т.п.), в том числе в срочные депозиты в финансово-кредитных учреждениях.

Аудит отмечает, что в случае размещения Центральным казначейством свободных средств Правительства на депозитах до востребования с расчетом минимального ежемесячного остатка на счетах в сумме 3,5 млн сомов с использованием средневзвешенной годовой процентной ставки по депозитам коммерческих банков до востребования (0,60%), только по денежным средствам в национальной валюте, государственный бюджет КР, расчетно, получил бы доход в сумме 21,3 млн сомов за 2017 год, что рассматривается как резерв пополнения государственного бюджета КР.

Годовые показатели инфляции в КР в течение всего 2017 года не превышали однозначных показателей, при этом среднегодовая инфляция по итогам года составила 3,2 %.

Учетная ставка НБКР в течение 2017 года не изменялась и оставалась на уровне 5,0%.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в НБКР был открыт 51 счет Центрального казначейства, из которых: 32 счета - в национальной валюте и 19 счетов – иностранной. В 2017 году всего числилось 32 счета ЦК в национальной валюте. В течение прошлого года по 26 счетам производились движения денежных средств.

По состоянию на начало 2017 года числилось 18 счетов Правительства в иностранной валюте, в течение года было открыто 4 счета и закрыто 3 счета, таким образом, на конец 2017 года всего числилось 19 счетов.

В течение 2017 года на 6-ти счетах из 22-и не имелось остатка средств, и в течение года по ним не производилось движение денежных средств, по остальным 16-ти счетам в течение года производилось движение денежных средств.

По результатам проведенных ежеквартальных сверок между Центральным казначейством и НБКР за 2017 год. Данные НБКР по всем счетам соответствуют данным ЦК.

Общий объем номинального внешнего долга КР на конец 2017 года, по информации Министерства финансов, составил 4080,6 млн долларов США или в процентах к ВВП – 53,9%.

За 2017 год исполнение финансовых обязательств КР по обслуживанию государственного внешнего долга производилось НБКР по поручению Министерства финансов в полном объеме и в установленный срок.

89% всего объема задолженности по многосторонним кредитам приходилось на обязательства перед Всемирным банком, Азиатским банком развития и Международным валютным фондом.

В структуре двустороннего долга основными кредиторами КР являлись Китай, Россия и Япония, занимавшие в совокупности 90,0% двусторонней задолженности.

Общая сумма платежей (с учетом платежей НБКР) на обслуживание государственного внешнего долга за 2017 год составила 157,3 млн долларов США, из них по основной сумме 106,9 млн долларов США, по процентам 50,4 млн долларов США. Сомовый эквивалент составил 10 832,4 млн сомов, из которых платежи по основному долгу составили 7 405,4 млн сомов (68,4%), 3 426,9 млн сомов (31,6%) платежей были направлены на обслуживание процентов.

В разрезе многосторонних кредиторов большая часть платежей (86,2%) была направлена на обслуживание займов от Азиатского банка развития, Всемирного банка и Международного валютного фонда. В структуре двусторонних займов подавляющая часть средств (83,1%) пришлась на обслуживание займа от Экспортно-импортного банка Китая.

По итогам 2017 года НБКР была получена чистая прибыль в размере 2,3 млн сомов (в 2016 году – 3,8 млн сомов). Основным фактором уменьшения прибыли стало понижение доходов по чистой реализованной прибыли по операциям с драгоценными металлами и иностранной валютой на 1,4 млн сомов.

Во исполнение Плана мероприятий Государственной программы на 2012-2017 годы в рамках межведомственной комиссии по увеличению доли безналичных платежей и расчетов Соглашения с коммерческими банками о ввозе банковского оборудования, в течение 2017 года коммерческими банками было завезено в страну 172 банкомата, 1 912 POS-терминалов, 347 платежных терминалов, что в целом выше запланированных показателей.

Общий объем операций с использованием платежных карт за 2017 год составил 146,9 млрд сомов, в том числе объем операций, проведенных через терминалы в торгово-сервисных предприятиях, – 7,6 млрд сомов.