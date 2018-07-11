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Экстремальная погода в мире вызвала беспокойство метеорологов

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- Виктория Григоренко
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Эксперты Всемирной метеорологической организации (ВМО) назвали складывающуюся в последнее время в мире погоду экстремальной. Об этом сообщается на сайте ООН.

Как уточняется, речь идет о наводнении в Японии, тайфуне на Тайване, небывалой жаре в США и засухе в Европе.

"В Японии наводнения и оползни уже унесли жизни около 200 человек. Число жертв и пропавших без вести продолжает расти. Тайвань во власти тайфуна Мария. Скорость ветра там достигает 70 м/с. На западном побережье США в пригороде Лос-Анджелеса Чино температура воздуха достигла 48,9 градусов по Цельсию. В Европе засуха, а температура на 3-6 градусов выше нормы. Аномальная жара стоит в Канаде: там за несколько дней скончались около 70 человек, морги переполнены. В основном жертвами жаркой погоды становились пожилые люди с хроническими заболеваниями", - поясняют в ВМО.

Хотя эксперты напрямую не связывают эти погодные явления с изменением климата, но указывают на стойкую тенденцию, отмечая периоды продолжительной жары и обильных осадков.

URL: https://www.vb.kg/372058
Теги:
ООН, погода, стихийные бедствия, штормовое предупреждение, экология
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