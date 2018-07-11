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Минфин открыл единый депозитный "коррупционный" счет

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- ВБ
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Во исполнение постановления Правительства Кыргызской Республики от 22 июня 2018 года № 298 "Об открытии Единого депозитного счета для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях, и утверждении Порядка распределения денежных средств, возмещаемых государству по результатам деятельности правоохранительных органов Кыргызской Республики", Министерством финансов Кыргызской Республики 3 июля 2018 года был открыт Единый депозитный счет.

По результатам деятельности органов прокуратуры по надзору за точным и единообразным исполнением законов, Генеральной прокуратурой на указанный депозитный счет уже внесены денежные средства в размере более 39 млн. сомов, возмещенные по результатам внесения актов прокурорского реагирования. В настоящее время работа в данном направлении продолжается.

URL: https://www.vb.kg/372060
Теги:
Генеральная прокуратура, Министерство финансов, коррупция, правительство, АКС ГКНБ, Кыргызстан, Мухамметкалый Абулгазиев
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Комментарии
Чел
11.07.2018, 16:06

Правильно было бы "кормушка"...

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