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Узбекистан готов начать строительство АЭС

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- Оксана Гут
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Узбекистан в сотрудничестве с российской корпорацией "Росатом" намерен начать строительство атомной электростанции. АЭС планируют сдать в эксплуатацию в 2028 году, сообщают узбекские СМИ.

Отмечается, что в Узбекистане началось создание атомной энергетики для использования атома в мирных целях.

"Строительство АЭС позволит стране ежегодно экономить 3,7 млрд кубометров природного газа. В результате его переработки будет производиться нефтехимическая продукция с высокой добавленной стоимостью. Экспорт сэкономленного газа даже без обработки будет приносить стране $550-600 млн. в год", - сообщает национальное информационное агентство Узбекистана.

Напомним, официальные Ташкент и Москва начали сотрудничество в области использования атомной энергии после того, как в декабре 2017 года было подписано соответствующее соглашение. В настоящее время созданы две рабочие группы, которые в том числе ведут работы по проекту строительства АЭС в РУз.

Ранее стороны говорили о том, что данный комплекс будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 мегаватт каждый. А расположится он в Навоийской области Узбекистана, которая граничит с Казахстаном.

URL: https://www.vb.kg/372061
Теги:
газ, Казахстан, Россия, Узбекистан, энергетика, аэс
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