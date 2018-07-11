Ежегодно в КР регистрируется беременность у 13-летних девочек

11 июля 2018 года в жилом массиве "Калыс-Ордо" состоится празднование Всемирного дня народонаселения. Фонд народонаселения ООН (ЮНФПА) отмечает этот праздник на ежегодной основе, и в текущем году определена тема: "Планирование семьи – это право человека". На мероприятии 11 июля, которое в виду занятости населения в дневное время, будет проводиться с 17.00 до 19.00 вечера, ожидается участие местных жителей, для которых разработана специальная программа по предоставлению информации по вопросам планирования семьи.

Говоря о Всемирном дне народонаселения, Минздрав приводит печальную статистику по Кыргызстану:

19% женщин репродуктивного возраста Кыргызской Республики хотели бы отложить или исключить наступление беременности, но не пользуются каким-либо методом контрацепции.

В Кыргызской Республике 113 тысяч незапланированных беременностей предотвращены за счет использования современных методов контрацепции и 34 тысяч небезопасных абортов предотвращены за счет использования современных методов контрацепции.

В последние годы в Кыргызской Республике ежегодно регистрируется беременность у 1000-1400 девочек в возрасте 13-17 лет, при этом до 85% из них заканчиваются родами, до 15% -абортами . Среди женщин в возрасте 15–49 лет - 0,4% вышли замуж до 15 лет, и 12,7% женщин в возрасте 20–49 лет вышли замуж до 18 лет.

По данным центра электронного здравоохранения показатели использования современных средств контрацепции в Кыргызской Республике уменьшились с 35 % в 2000 году до 25%, в 2017 году.

В 2018 году, впервые, Министерство Здравоохранения Кыргызской Республики выделило 3 миллиона сомов на закупку контрацептивных средств для наиболее уязвимых и незащищенных групп женщин, у которых имеется значительный риск материнской смертности.

И, конечно же, в очередной раз напоминание о преимуществе планирования семьи.

1. Укрепление служб планирования семьи и обеспечение доступа к предпочитаемым методам контрацепции для женщин и семейных пар крайне важно для достижения благополучия и независимости женщин, а также для поддержки здоровья и развития населения страны.

2. Всеобщий доступ к добровольному планированию семьи может снизить материнскую смертность на одну треть, а смертность детей на целых 20 процентов.

3. Планирование семьи позволяет сохранять интервалы между беременностями и предотвращать нежелательную беременность.

4. Мужские и женские презервативы обеспечивают тройную защиту – от нежелательной беременности, ИППП и ВИЧ.

5. Планирование семьи предоставляет женщинам возможность получить достойное образование и активно участвовать в общественной жизни, и иметь шанс на высокооплачиваемую работу.

А вот, что говорят о планировании семьи представители проекта ЮНФПА:

Как отмечает Исполнительный Директор ЮНФПА, Наталья Канем: "ЮНФПА полностью привержен продолжению оказания поддержки усилиям стран по защите прав отдельных лиц, особенно женщин, на планирование семьи. Мы стремимся положить конец всей неудовлетворенной потребности в добровольном планировании семьи в развивающихся странах к 2030 году. Но мы не можем сделать это в одиночку. Правительства, парламентарии, частный сектор и гражданское общество должны объединить усилия, чтобы это произошло".

"Мужчины и женщины имеют равные права и несут равную ответственность в вопросе планирования семьи, в частности определение количества детей в семье и интервала между ними. Соблюдение хотя бы 3-х летнего периода рождения между детьми является залогом здоровья женщины и ребенка", - сказал Исполнительный Представитель ЮНФПА в Кыргызской Республике, Медер Омурзаков.

Всемирный день народонаселения - это противодействие любому понятию "контроль над численностью населения", гарантирующее, что будущие поколения всегда будут уважать и учитывать права человека. Пятьдесят лет назад, 13 мая 1968 года, на Международной конференции Организации Объединенных Наций по правам человека в Тегеране было провозглашено, что "родители имеют основополагающее право человека свободно и ответственно определять количество детей и период рождения между ними".

Планирование семьи - это не только вопрос прав человека; оно также играет ключевую роль в расширении прав и возможностей женщин, сокращении масштабов бедности и обеспечении устойчивого развития. Планирование семьи открывает для многих семей возможность и дает право выбора решать, когда и в каком количестве иметь детей. И сегодня планирование семьи является основой для неотъемлемых прав человека. Тем не менее, в развивающихся регионах около 214 миллионов женщин по-прежнему не имеют безопасных и эффективных методов планирования семьи по причинам, связанным с отсутствием информации или услуг, из-за отсутствия поддержки со стороны их партнеров или сообществ. Это является угрозой для их способности строить лучшее будущее для себя, своих семей и их сообществ.