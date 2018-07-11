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Более 2 млн сомов, выделенных на тротуары и озеленение, ушли в "карман"

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- ВБ
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Сотрудниками Межрайонного отдела Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) по Кара-Суйскому, Алайскому и Чон-Алайскому районам Ошской области в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, выявлен факт присвоение бюджетных средств в особо крупном размере со стороны ответственных лиц ОсОО "Э.".

Так, в июне 2015 года между сельской управой "Сарай" Кара-Суйского района и с ОсОО "Э." был заключен договор, на строительство тротуаров и озеленение улиц на сумму свыше 4 миллионов сомов (срок исполнения - конец 2015 года).

Далее, согласно указанному договору были полностью переведены денежные средства на счет ОсОО "Э.", однако строительные работы не были выполнены, а денежные средства, использованы в личных целях ответственных лиц указанного ОсОО. Сумма невыполненных работ составила свыше 2 миллионов сомов.

Таким образом, в результате противоправных действий со стороны ОсОО "Э." государственному бюджету причинён ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 миллиона 469 тысяч 856 сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело г по признакам преступления предусмотренного статьей 171 (присвоение или растрата вверенного имущества) Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В настоящее время Следственным отделом ГСБЭП ведется расследование, сообщает пресс-служба Финпола.

URL: https://www.vb.kg/372065
Теги:
Кара-Суйский район, коррупция, Финполиция, ГСБЭП, Кыргызстан
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Комментарии
Чел
11.07.2018, 16:02

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