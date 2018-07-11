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В столице для проезда автомобилей открыт отрезок улицы Салиевой

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- ВБ
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По информации Управления капитального строительства, с 11 июля для проезда автомобильного транспорта открыта улица Салиевой на участке между улицами Калинина и Лермонтова.

В течение нескольких месяцев здесь шли дорожные работы в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек", было заменено дорожное полотно и установлены новые дорожные бордюры.

С 12 июля на ремонт закрывается следующий участок улицы – между улицами Лермонтова и Ауэзова. Полное завершение работ планируется к 15 октября текущего года.

URL: https://www.vb.kg/372066
Теги:
дороги, перекрытие дорог, ремонт, транспорт, Бишкек, мэрия
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Комментарии
Чел
11.07.2018, 16:00

Другого фотографа наймите. А за дорогу рахмат.

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