В столице для проезда автомобилей открыт отрезок улицы Салиевой

По информации Управления капитального строительства, с 11 июля для проезда автомобильного транспорта открыта улица Салиевой на участке между улицами Калинина и Лермонтова.

В течение нескольких месяцев здесь шли дорожные работы в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек", было заменено дорожное полотно и установлены новые дорожные бордюры.

С 12 июля на ремонт закрывается следующий участок улицы – между улицами Лермонтова и Ауэзова. Полное завершение работ планируется к 15 октября текущего года.