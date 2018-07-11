На площадке AmCham обсудил с бизнесом либерализацию лицензионной системы

Министр экономики КР Олег Панкратов в качестве спикера выступил на Бизнес-встрече с участием руководителей компаний, членов Американской торговой палаты в КР (АmCham), где рассказал об инициативах министерства для улучшения условий ведения бизнеса в КР.

Как отметил глава ведомства, в рамках политики поддержки МСП в целях обеспечения прочной нормативной правовой базы будут пересмотрены базовые законы о предпринимательстве, законодательства о лицензионно-разрешительные сферы с учетом новых реалий и создания новых механизмов стимулирования, защиты и продвижения инвестиций.

В целях оптимизации для предпринимателей процедуры выдачи лицензий и разрешений министерством был проведен анализ текущей ситуации в сфере лицензионно-разрешительной деятельности. Результаты анализа показали необходимость изменения норм и упрощение процедуры лицензирования. В связи с этим министерство разрабатывает новую концепцию Закона КР "О лицензионно-разрешительной деятельности в КР".

Данная концепция будет направлена на дальнейшую оптимизацию и либерализацию лицензионной системы. Мы планируем сделать лицензионно-разрешительную систему максимально прозрачной, чтобы предприниматель при получении разрешительных документов четко знал, лицензируется ли конкретный вид деятельности, какие документы нужны для получения всех разрешительных документов.

Будет сокращено количество проверок субъектов, осуществляющих деятельность согласно лицензиям. Вместо этого, государство не будет самостоятельно проверять деятельность лицензиата, а отдаст эту функцию третьему независимому юридическому лицу- консалтинговой фирме, которая имеет компетенцию в сфере лицензируемой деятельности и может адекватно оценить получателя лицензии на соответствие требованиям закона. Заключение фирмы направляется в государственный орган в электронном виде, на основании которого выдается лицензия. При этом лицензиат и фирма несут полную ответственность за соответствие всем требованиям законодательства и в случае происшествий или предоставления недобросовестной услуги, будут возмещать ущерб в троекратном размере.

Также будет пересмотрена система проверок субъектов предпринимательской деятельности. За последние 5 лет сделано немало в этой сфере. Количество проверяющих органов снизилось от 21 до 10, само число проверок снизилось в разы. Но на данном этапе мы ставим во главу угла не количество проверок, а на сколько, прозрачно они были проведены. Государство не будет самостоятельно проверять деятельность лицензиата, а отдаст эту функцию третьему независимому юридическому лицу - консалтинговой фирме, которая имеет компетенцию в сфере лицензируемой деятельности и может адекватно оценить получателя лицензии на соответствие требованиям закона.

С этой целью правительство планирует объявить мораторий на все виды проверок на 2 года, но при этом ввести механизм мониторинга за осуществлением деятельности субъектов предпринимательской деятельности без наложения штрафных санкций в этот период. Особый акцент будет уделяться на личную персональную ответственность проверяющего инспектора, вплоть до рассмотрения его неправомочных действий в административном и уголовном порядке.

На сегодняшний день предприниматели зачастую сталкиваются с определенными проблемными вопросами при взаимодействии с государственными органами, в частности при разрешении споров между субъектом предпринимательства и государственным органом, в том числе при разрешении споров в судебном порядке.

Недавно была проведена совместная конференция с представителями бизнеса по проблемам обеспечения защиты прав субъектов предпринимательства при взаимодействии с государственными органами. По итогам конференции принята резолюция с предложениями по мерам укрепления законности и повышению доверия бизнеса к судебным органам. Было рекомендовано внесение поправок в законодательство "О Третейских судах" и "О Медиации", предусматривающие представление возможности Третейскому суду КР рассматривать налоговые споры между субъектами предпринимательства и государственными органами, а также в части установления обязательств для судей и арбитров информировать стороны об имеющихся институтах по заключению мировых соглашений сторонами.

Также было предложено разработать проект НПА по созданию института бизнес омбудсмена КР. Введение института бизнес-омбудсмена предоставит своевременную и целенаправленную защиту интересов предпринимателей и бизнеса. По этим направлениям созданы 2 рабочие группы, которые разрабатывают соответствующие проекты НПА.

В сфере налогообложения министерство также намерено провести работу по улучшению условий для предпринимателей. Проведение плановых налоговых проверок будут переданы на аутсорсинг аудиторским компаниям КР, что позволит разделить системы проведения налоговых проверок и рассмотрения жалоб налогоплательщика с возложением обязанности проведения апелляционного рассмотрения актов налоговых проверок на независимое экспертное сообщество. Будет завершен переход на электронную отчетность в единой системе онлайн и оптимизированы процессы получения налогоплательщиком электронного патента. В министерстве сегодня проводится работа по разработке нормативных правовых актов по предоставлению данных работ в электронном формате, - заключил министр.

Данная встреча, как отмечалось, стала отличной неформальной площадкой для презентации и обсуждения вопроса моратория на проверку субъектов предпринимательства. Бизнес сообщество также обменялись мнениями, идеями и поделились своими предложениями.

Справка:

АmCham – ведущая международная бизнес ассоциация, которая стремится к созданию благоприятной и конкурентоспособной бизнес среды в КР. АmCham представляет более 90 компаний, продвигая и защищая интересы местного бизнеса на международной арене, а также иностранных компаний в Кыргызстане.