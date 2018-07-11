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В Москве обезврежена "кыргызская" преступная группировка

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- ВБ
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С начала февраля 2018 года, в Представительство МВД КР в РФ периодически поступала оперативная информация, что в Москве неизвестные лица от имени криминального авторитета, лидера ОПГ активизировали свою преступную деятельность, и под различными предлогами вымогают деньги с граждан, пытаются организовать контроль за лицами, занимающихся предпринимательской деятельностью в г.Москве и Московской области (кафе-рестораны, строительные рынки и таксисты, где работают выходцы из Кыргызстана или трудовые мигранты Кыргызской Республики).

Вся поступающая информация была негласно проверена Представительством МВД КР в РФ с помощью различных источников, после проверки выявленных фактов была организована встреча с начальником МУР ГУВД г.Москвы генерал-майором полиции С.Кузьминым. После изучения собранных материалов были выделены сотрудники МУР ГУВД г.Москвы для пресечения преступной деятельности данной группировки.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены факты вымогательства со стороны неизвестных лиц, которые приходили от имени "вора в законе". Потерпевшие вначале отказывались от заявлений, но после беседы согласились обратиться в правоохранительные органы. Представительством МВД незамедлительно было организовано препровождение заявления для регистрации по месту совершения преступления.

5 июля 2018 года следственным отделом ОМВД России по Нагорному району г.Москвы было возбуждено уголовное дело в отношении неизвестных лиц, причинивших материальный ущерб на крупную сумму, по статье 163 ч.2 УК РФ (Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия).

5-6 июля 2018 года, Представительством МВД КР в РФ совместно с оперативными сотрудниками МУР ГУВД г.Москвы и сотрудниками территориальными подразделениями ОМВД России по г.Москвы были проведены комплекс оперативно-розыскных мероприятий по задержанию данной группировки, также были установлены средства их передвижения.

В ходе спецмероприятий задействованными силами проведено задержание этой группировки в г.Москве, среди которых 8 граждан Кыргызской Республики, которые передвигались на трех автомашинах марки "Хэндэ-Солярис" и "Субару Форестер". Задержанные доставлены в ОМВД России по Нагорному району г.Москвы и установлены их анкетные данные.

Среди задержанных были двое лиц, непосредственно причастные к вышеуказанному преступлению: это гр.К.М. 1992 года рождения, уроженец Токтогульского района Жалал-Абадской области и гр.А.уулу А. 1993 года рождения уроженец Сузакского района. Они путем применения насилия вымогали от имени "вора в законе К.К" денежные средства в размере 50 000 рублей и требовали в последующем ежемесячно выплачивать дань в таком же размере.

Также осмотрены и опечатаны задержанные автомашины марки "Хэндэ-Солярис", которые использовались при совершении преступлений. При осмотре автомашины были обнаружены и изъяты ножи и арматура, сломанная палка. Все это приобщено к уголовному делу.Совместно с сотрудниками МУР ГУВД г.Москвы в настоящее время проверяется причастность задержанных к другим к ранее совершенным аналогичным преступлениям, устанавливаются также граждане, пострадавшие от преступных посягательств злоумышленников, сообщает пресс-служба МВД КР.

На фото: задержанные двое членов преступной группировки, занимавшиеся вымогательством денежных средств у предпринимателей-соотечественников

URL: https://www.vb.kg/372072
Теги:
МВД, Россия, Москва, преступление, Кыргызстан
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