Погода
$ 68.22 - 68.45
€ 80.05 - 80.75

Генпрокуратура все же завела уголовное дело по скандалу с березовым грибом

188  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики в отношении должностных лиц Государственного агентства по охране окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 315 "Служебный подлог" и 166 "Мошенничество" УК Кыргызской Республики.

Установлено, что должностные лица указанного Госагентства путем подделки и внесения в официальные документы заведомо ложных сведений предоставили право компании ТОО "Б.К." на незаконный экспорт гриба березового - чаги.

При перевозке грибов в количестве 4 000 тонн, в Дальневосточное таможенное управление Уссурийской таможни Российской Федерации были представлены копии поддельных документов по таможенному оформлению товаров и заключения от 18 ноября 2016 года, выданные за подписью заместителя директора Госагентства А.Р.

В декабре 2016 года, в целях укрытия факта подделки разрешительных документов, должностными лицами Госагентства официальные запросы Дальневосточного таможенного управления Уссурийской таможни РФ, были преднамеренно проигнорированы и оставлены без ответов. Позже по электронной почте в указанную таможню Госагентством направлен ответ, не соответствующий требованиям делопроизводства, о действительности заготовки в Кыргызской Республике гриба березового - чаги и выдачи заключения.

И только 24 января 2017 года заместителем директора Госагентства А.Р. предоставлен ответ о недействительности заключения на экспорт гриба березового - чаги компанией ТОО "Б.К.". Следует отметить, что согласно сведению Госагентства, грибы данного сорта на территории республики в вышеуказанном количестве не собирались.

Уголовное дело направлено в следственные органы для организации расследования.

URL: https://www.vb.kg/372075
Теги:
Генеральная прокуратура, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  