Генпрокуратура все же завела уголовное дело по скандалу с березовым грибом

Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики в отношении должностных лиц Государственного агентства по охране окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 315 "Служебный подлог" и 166 "Мошенничество" УК Кыргызской Республики.

Установлено, что должностные лица указанного Госагентства путем подделки и внесения в официальные документы заведомо ложных сведений предоставили право компании ТОО "Б.К." на незаконный экспорт гриба березового - чаги.

При перевозке грибов в количестве 4 000 тонн, в Дальневосточное таможенное управление Уссурийской таможни Российской Федерации были представлены копии поддельных документов по таможенному оформлению товаров и заключения от 18 ноября 2016 года, выданные за подписью заместителя директора Госагентства А.Р.

В декабре 2016 года, в целях укрытия факта подделки разрешительных документов, должностными лицами Госагентства официальные запросы Дальневосточного таможенного управления Уссурийской таможни РФ, были преднамеренно проигнорированы и оставлены без ответов. Позже по электронной почте в указанную таможню Госагентством направлен ответ, не соответствующий требованиям делопроизводства, о действительности заготовки в Кыргызской Республике гриба березового - чаги и выдачи заключения.

И только 24 января 2017 года заместителем директора Госагентства А.Р. предоставлен ответ о недействительности заключения на экспорт гриба березового - чаги компанией ТОО "Б.К.". Следует отметить, что согласно сведению Госагентства, грибы данного сорта на территории республики в вышеуказанном количестве не собирались.

Уголовное дело направлено в следственные органы для организации расследования.