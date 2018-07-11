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Эксперт Матсаков, изучавший гибель Садыркулова, назначен на новый пост

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- ВБ
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Табылды Матсаков назначен заместителем председателя Государственной судебно-экспертной службы при Правительстве Кыргызской Республики. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

От редакции добавим, что Табылды Матсаков не просто "эксперт". В 2009 году он занимал должность директора Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы. И именно Матсаков вместе с тогда министром Внутренних дел КР Молдомусой Конгантиевым делал заявления по факту гибели Медета Садыркулова и Сергея Слепченко.

Также Матсаков отчитывался перед общественностью об убийстве депутата парламента Кыргызстана Санжарбека Кадыралиева.

К слову, уголовное дело, возбужденное в отношении экс-главы МВД Молдомусы Конгантиева, было прекращено ГСУ КГНБ буквально на днях , 18 июня 2018 года.

URL: https://www.vb.kg/372076
Теги:
Медет Садыркулов, Мухамметкалый Абулгазиев, правительство, экспертиза, Кыргызстан
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Комментарии
Аман
11.07.2018, 17:08

Все Бакиевские возвращаются!

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Эдил Азимов
11.07.2018, 17:21
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Буга чейин бул кызматты Икромдын досу башкарып каалаганын калчап келген. Эми анын ордуна Матсаков келгени жакшы болуптур. Ишине ийгиликтерди каалайбыз. 

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Самат Муктаров
11.07.2018, 17:27
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Буга чейин бул кызматты Икрамдын коздой туткан карандары жакын досу башкарып келген ал озуно окшогон шопурларды ушундай жоопту кызматтарга дайындаган ошолорду Эми тазалап жатат

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марат мансуров
11.07.2018, 17:36
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Комментариев: 11


И именно Матсаков вместе с тогда министром Внутренних дел КР Молдомусой Конгантиевым делал заявления по факту гибели Медета Садыркулова и Сергея Слепченко.

Припоминаю, эти двое убеждали общество, что Садыркулов и Слепченко погибли в ДТП, опустив тот факт, что у Садыркулова была сломана шея.

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