Эксперт Матсаков, изучавший гибель Садыркулова, назначен на новый пост

Табылды Матсаков назначен заместителем председателя Государственной судебно-экспертной службы при Правительстве Кыргызской Республики. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

От редакции добавим, что Табылды Матсаков не просто "эксперт". В 2009 году он занимал должность директора Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы. И именно Матсаков вместе с тогда министром Внутренних дел КР Молдомусой Конгантиевым делал заявления по факту гибели Медета Садыркулова и Сергея Слепченко.

Также Матсаков отчитывался перед общественностью об убийстве депутата парламента Кыргызстана Санжарбека Кадыралиева.

К слову, уголовное дело, возбужденное в отношении экс-главы МВД Молдомусы Конгантиева, было прекращено ГСУ КГНБ буквально на днях , 18 июня 2018 года.