Для движения автотранспорта открыта улица Калыка Акиева

По информации Управления капитального строительства столицы, после реконструкции для движения автотранспорта открыт отрезок улицы Калыка Акиева от улицы Киевской до проспекта Жибек Жолу

В рамках первой фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" проведена полная реконструкция улицы с устройством ирригационной системы, тротуаров, организацией парковочных карманов и обновлением дорожного полотна.

На верхней части улицы от Киевской до Боконбаева в настоящее время идут работы по установке дорожных знаков.