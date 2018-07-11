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Для движения автотранспорта открыта улица Калыка Акиева

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- ВБ
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По информации Управления капитального строительства столицы, после реконструкции для движения автотранспорта открыт отрезок улицы Калыка Акиева от улицы Киевской до проспекта Жибек Жолу

В рамках первой фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" проведена полная реконструкция улицы с устройством ирригационной системы, тротуаров, организацией парковочных карманов и обновлением дорожного полотна.

На верхней части улицы от Киевской до Боконбаева в настоящее время идут работы по установке дорожных знаков.

URL: https://www.vb.kg/372077
Теги:
дороги, ремонт, Бишкек, мэрия
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