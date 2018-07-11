Подследственного Осмонбека Артыкбаева продолжают готовить к операции…

В палату к следственно-арестованному Осмонбеку Артыкбаеву по-прежнему никого не впускают. Об этом "Вечерке" рассказала его адвокат Айжан Орозакунова.

Более того, она сообщила, что в целях безопасности со стороны ГКНБ усилена охрана парламентария.

- Вход в палату к моему подзащитному разрешен только ограниченным лицам. Но мне разрешили навестить его завтра. Но только мне, хотя у Осмонбека Артыкбаева три адвоката, - отметила Орозакунова.

Представитель защиты также сказала, что операция подследственному еще не была проведена.

Напомним, накануне Айжан Орозакунова заверила "Вечерку", что ее подзащитный Осмонбек Артыкбаев, обвиняемый в коррупции при реализации проекта "Модернизация ТЭЦ города Бишкек", находится на стационарном обследовании и лечении в Национальном центре кардиологии и терапии имени Миррахимова.

Орозакунова утверждает, что парламентария готовят к операции, так как его клинический диагноз: КБС нестабильная прогрессирующая стенокардия, атеросклероз аорты, коронарных, мозговых, сонных артерий, гипертоническая болезнь третьей степени, очень высокого риска, ХОБЛ второй степени, среднетяжелое течение, риск обострения.