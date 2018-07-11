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Подследственного Осмонбека Артыкбаева продолжают готовить к операции…

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- Оксана Гут
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В палату к следственно-арестованному Осмонбеку Артыкбаеву по-прежнему никого не впускают. Об этом "Вечерке" рассказала его адвокат Айжан Орозакунова.

Более того, она сообщила, что в целях безопасности со стороны ГКНБ усилена охрана парламентария.

- Вход в палату к моему подзащитному разрешен только ограниченным лицам. Но мне разрешили навестить его завтра. Но только мне, хотя у Осмонбека Артыкбаева три адвоката, - отметила Орозакунова.

Представитель защиты также сказала, что операция подследственному еще не была проведена.

Напомним, накануне Айжан Орозакунова заверила "Вечерку", что ее подзащитный Осмонбек Артыкбаев, обвиняемый в коррупции при реализации проекта "Модернизация ТЭЦ города Бишкек", находится на стационарном обследовании и лечении в Национальном центре кардиологии и терапии имени Миррахимова.

Орозакунова утверждает, что парламентария готовят к операции, так как его клинический диагноз: КБС нестабильная прогрессирующая стенокардия, атеросклероз аорты, коронарных, мозговых, сонных артерий, гипертоническая болезнь третьей степени, очень высокого риска, ХОБЛ второй степени, среднетяжелое течение, риск обострения.

URL: https://www.vb.kg/372080
Теги:
ГКНБ, ТЭЦ, коррупция, операция, уголовная ответственность, Осмонбек Артыкбаев
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Комментарии
Самат Муктаров
12.07.2018, 10:07
Карма: +6
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 42
Минусов: 36
Комментариев: 99

не поймёшь таких людей когда сидит в ЖК они вообще не болеет когда посадят в тюрму сразу болеет то ли давления короче дофига тут у них болезней появятся блин, по этому не надо была красть гос казну а то все так болеете не дай бог.

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