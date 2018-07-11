Погода
$ 68.22 - 68.45
€ 80.05 - 80.75

Неизвестные избили сотрудника "Тазалыка" - он в больнице

4183  3
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Буквально несколько минут назад эта информация появилась на официальном аккаунте МП "Тазалык" в Facebook. Желаем пострадавшему сотруднику скорейшего выздоровления и надеемся, что эти четверо парней будут найдены и понесут наказание.

Сегодня утром четверо молодых парней избили нашего грузчика и обозвали "бомжом". Инцидент произошёл на ул. Лущихина. Наши ребята выгружали мусор из контейнеров и попросили подождать одну минуту, так как осталось выгрузить последний контейнер и они уедут.

Двое молодых парней увели водителя мусороуборочной машины в сторону, другие двое начали душить нашего грузчика и бить камнем. После случившегося, написали заявление в милицию. Наш грузчик сейчас находится в больнице.

URL: https://www.vb.kg/372084
Теги:
избиение, насилие, драка, Тазалык
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Айнагуль Кылычева-Молдобасанова
11.07.2018, 21:16

Ужас! У нас в Кызылдыйкан Узгенский район Ошской обл слава Богу таково ещё не было. Пока только снятый с флага эмблема,фирверки с банками от детского питания Нестоген и инсценировка дождь. Если эти безобразники вовремя не остоновятся то и у нас физический носилие будет!

0
Цитировать
Жалоба модератору
Бишкекчанин
12.07.2018, 08:19

А вы Айнагуль не радуйтесь тут 70% преступлений приходится на выходцев с юга.

0
Цитировать
Жалоба модератору
555
12.07.2018, 15:37

Бишкекчанин

А вы Айнагуль не радуйтесь тут 70% преступлений приходится на выходцев с юга.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  