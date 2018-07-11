Неизвестные избили сотрудника "Тазалыка" - он в больнице

Буквально несколько минут назад эта информация появилась на официальном аккаунте МП "Тазалык" в Facebook. Желаем пострадавшему сотруднику скорейшего выздоровления и надеемся, что эти четверо парней будут найдены и понесут наказание.

Сегодня утром четверо молодых парней избили нашего грузчика и обозвали "бомжом". Инцидент произошёл на ул. Лущихина. Наши ребята выгружали мусор из контейнеров и попросили подождать одну минуту, так как осталось выгрузить последний контейнер и они уедут.

Двое молодых парней увели водителя мусороуборочной машины в сторону, другие двое начали душить нашего грузчика и бить камнем. После случившегося, написали заявление в милицию. Наш грузчик сейчас находится в больнице.