Три способа смотреть футбол, если вы не на стадионе

Кыргызстанцы, затаив дыхание, следят за Чемпионатом мира по футболу и с большим нетерпением ждут финала, который состоится буквально на днях. Когда нет возможности вовремя оказаться у экрана телевизора, на помощь активным футбольным фанатам приходит смартфон и уникальные сервисы от MegaCom, благодаря которым следить за ходом спортивных событий можно с экрана своего мобильного телефона. Выберите для себя самый оптимальный вариант.

С сервисом "Футбольный портал" наблюдать за развитием спортивных состязаний не только удобно, но и выгодно. Всего за 10 сомов в сутки абоненты MegaCom могут отслеживать результаты матчей, следить за текстовыми онлайн-трансляциями, читать аналитику и новости мирового футбола на экранах своих смартфонов или планшетов в режиме реального времени. Для подключения необходимо набрать команду *9727*1#.

Скачайте приложение Mega iTV от MegaCom и получите в своё распоряжение до 140 рейтинговых телеканалов в цифровом качестве. Прямые трансляции футбольных матчей вы сможете посмотреть на нескольких телеканалах, а также скрасить ожидание матча просмотром другого контента: развлекательных передач, шоу, фильмов, концертов и др. Установите приложение Mega iTV, скачав его из App Store или из Google Play и подключите один из трех пакетов телеканалов на выбор.

А с линейкой пакетов "[b]Элдик S/M/L + TV[/b]" вы получаете не только внушительные объёмы дневного интернета + ночной БЕЗЛИМИТ + бесплатные минуты внутри и вне сети, но и возможность смотреть футбольные матчи с экрана своего смартфона с приложением Mega iTV, не оплачивая абонентскую плату по сервису. Во время просмотра мобильного телевидения интернет-трафик не тарифицируется. Отслеживайте футбольные новости, статистику команд и другую информацию в режиме онлайн в любом удобном вам месте.

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