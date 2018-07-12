Сотрудник ПСН "Шумкар" МВД спас тонущую девушку

В пансионате "Алтын-Кум", расположенном в курортной зоне озера Иссык-Куль в селе Чон-Сары-Ой, милиционеры взвода 2-го батальона 3 роты ПСН "Шумкар" МВД спасли тонувшую девушку.

Во время несения службы по обеспечению общественного порядка внимание милиционеров привлекли крики людей. Оказавшись на месте, бойцы увидели в воде тонущую девушку - держаться на воде ей становилось трудней с каждой минутой.

Оперативно отреагировав, бросили спасательный круг, после чего милиционер ПСН МВД "Шумкар" старшина милиции Маматкабыл уулу Бактыбек бросился в воду. Он доплыл до девушки и вытащил ее из воды.

Спасенной оказалась жительница Бишкека М. кызы М. в 1994 года рождения, рассказывает пресс- служба ПСН "Шумкар".

Спасибо сотрудникам милиции за реакцию и неравнодушие. Но вот вопрос, а что в это время делали все остальные отдыхающие? И почему на этом пляже не было спасателей?

Берегите себя!