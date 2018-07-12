Кыргызстан уже сам может закупать презервативы для своих граждан

Накануне в новостройке Бишкека "Калыс-Ордо" прошло мероприятие, приуроченное ко Дню народонаселения. Вот, что по этому поводу говорят представители международной организации.

Очень часто у людей нет хорошего доступа к информации и услугам по планированию семьи

Медер Омурзаков, Исполнительный представитель ЮНФПА в КР:

"Планирование семьи снижает на 30% материнскую смертность и до 20 % младенческую смертность и, к сожалению, эти проблемы еще имеют место быть в Кыргызстане. Материнская смертность в республике является одной из высоких в странах Восточной Европы и Центральной Азии.

Мы организовали мероприятие в новостройке "Калыс-Ордо" г.Бишкек, потому что здесь очень много мигрантов, которые приехали из других регионов Кыргызстана. Очень часто у них нет хорошего доступа к информации и услугам по планированию семьи. Планирование семьи обеспечивает хороший интервал между родами, и медицинские работники всегда рекомендуют, чтобы он был как минимум 2-3 года, чтобы за это время женщина отдохнула и восстановилась после родов и была готова к следующему деторождению.

Есть у нас также проблемы с детьми, которых оставляют в родильных домах, и это, конечно, нежелательная беременность. Планирование семьи как раз направлено на то, чтобы её предотвращать.

С 90-х годов, на протяжении многих лет, Фонд ООН поставлял контрацептивы в Кыргызстан и прекратил их поставлять в 2015 году, потому что страна может уже сама выделять средства на эти цели, ведь с 2014 года Кыргызстан больше не является слаборазвивающейся страной и входит в группу стран со средним уровнем развития. С 2011 по 2015 годы Фонд народонаселения поставил в страну контрацептивов примерно на 1,5 млн. долларов США. Мы работали с Минздравом и парламентом, и впервые в 2018 году были выделены средства из бюджета здравоохранения на сумму примерно 3,2 млн. сомов на закупку контрацептивов. Это первый шаг, и мы надеемся, что в последующие годы эта сумма будет увеличиваться. Конечно, выделенная сумма не покроет потребности всех женщин, которые нуждаются в контрацептивах, поэтому мы рекомендуем, чтобы они раздавались, прежде всего, женщинам из уязвимых слоев населения.

На каждую женщину репродуктивного здоровья в Кыргызстане приходится по четыре ребенка

Нургуль Сманкулова, руководитель программы по репродуктивному здоровью Фонда народонаселения ООН:

По данным Национального статистического комитета в Кыргызстане 6 млн. 300 тысяч населения, из них 50,5% - женщины (примерно 3 млн. 100 тысяч), из них примерно 1 млн. 700 тысяч – женщины репродуктивного здоровья. По данным мультииндикаторного кластерного исследования, представленного в КР в 2014 году, на каждую женщину репродуктивного здоровья приходится по четыре ребенка.

Материал предоставлен пресс-службой Минздрава КР.