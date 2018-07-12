Похитили? Милиция разыскивает 15-летнюю Айназик

Аламединским РОВД разыскивается несовершеннолетняя Жыргалбекова Айназик Жыргалбековна 2003 года рождения, проживала по адресу с.Таш-Добо ул.Кашка-Суу. Вышла из дома 9 июля 2018 года и по настоящее время не вернулась, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Приметы: рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы кудрявые до плеч черного цвета, глаза карие.

Была одета: черная майка, белое трико, белые кроссовки.

Просим всех, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетней Жыргалбековой А.Ж., обращаться в Аламединский РОВД по адресу: г.Бишкек ул.Жибек-Жолу -68 или по телефонам: дежурная часть 0(312) 36-35-27, 0(700) 67-55-56, 0(700) 20-96-66, 0(550) 51-09-05, 102.

Заранее благодарим за оказанное содействие!