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Завтра снимем мэра! - депутат БГК

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- Виктория Григоренко
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Мэр будет завтра снят даже, если не явится на сессию. Об этом "Вечерке" сообщил один из представителей Горкенеша.

"Он признал свою вину уже тогда, когда "сбежал" в отпуск. При этом, он достаточно натворил в городе. Терпение граждан и депутатов лопнуло. Думаю, пора решать вопрос его нахождения на посту", - возмутился представитель Горкенеша.

Источник заверил, что сбежать из страны градоначальник не мог из-за подписки о невыезде. Поэтому, в любом случае, он сейчас находится в пределах Кыргызстана.

URL: https://www.vb.kg/372107
Теги:
Бишкекский горкенеш, мэрия, отставка, Албек Ибраимов
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Комментарии
Жылдыз
12.07.2018, 14:23

А кто такой этот смелый депутат? Побоялся называть фио? Подстраховался на всякий случай? Все знают, что депутаты БГК и ЖК это нахлебники, спиногрызы, дармоеды, паразиты на теле общества. Они именно ратифицировали за взятки от твеа договор о кредите для тэц, это именно депутаты обрубили планы по привозу автобусов и троллейбусов в страну, это они не дали убрать маршрутки из города и они каждый день подвергают опасности наши жизни! Депутат это то существо, которое решает многое, но потом ни за что не отвечает и все спихивает на мэров, спикеров, премьеров и президентов!!! 

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!!!
12.07.2018, 14:31

Уберут не уберут ,не важно... Главное , порубленные деревья уже не вернуть (((

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Рома
12.07.2018, 14:44

Имя депутата в студию, раз от лица граждан говорит!

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???
12.07.2018, 14:44

При этом мэре город в лучшую сторону изменился, будет ли слейдующий что то делать?

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Гвоздь
12.07.2018, 14:50

???

При этом мэре город в лучшую сторону изменился, будет ли слейдующий что то делать?

Да да да. Вы еще скажите что он и в аэропорту в ствое время порядок навел? Язык то как поворачивается такое писать? Где ни ступала его нога, везде камня на камне не оставалось. По по своим и Атамбаевским карманам тырил.

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мэр
12.07.2018, 14:51

все побежали и я побежал

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Эдил Азимов
12.07.2018, 15:05
Карма: +4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 13
Минусов: 9
Комментариев: 26

Албекти эч кууп аткан жери жок. Кеп анын Дастан ишканасына тиешесинде болуп жатат. Күнөөсү далилденсе мыйзам алдында жооп бериши керек.

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Атыр Нурматова
12.07.2018, 15:13
Карма: +6
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 20
Минусов: 14
Комментариев: 24

Азаматсынар депутаттар! Албекти давно кууп чыгып камаш керек болчу.

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Даир Айдыралиев
12.07.2018, 18:23
Карма: -1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 1
Комментариев: 3

???

При этом мэре город в лучшую сторону изменился, будет ли слейдующий что то делать?

Следующий будет южный, и хрен кто его будет критиковать.

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Чел
12.07.2018, 18:24

Ушактаган жаман болот.

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pok lian
12.07.2018, 19:11
Карма: +52
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Плюсов: 77
Минусов: 25
Комментариев: 77


"Он признал свою вину уже тогда, когда "сбежал" в отпуск.

Депутатам можно уходить в отпуск, а мэрам нельзя? То есть, если я или кто-то другой ушёл в законный отпуск по трудовому договору, он вор, убийца и редиска? Однозначно перевернутая система суждений у источника информации.

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pok lian
12.07.2018, 19:14
Карма: +52
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 77
Минусов: 25
Комментариев: 77

Гвоздь

???

При этом мэре город в лучшую сторону изменился, будет ли слейдующий что то делать?

Да да да. Вы еще скажите что он и в аэропорту в ствое время порядок навел? Язык то как поворачивается такое писать? Где ни ступала его нога, везде камня на камне не оставалось. По по своим и Атамбаевским карманам тырил.

Аэропорт на месте, Ибраимов его вывел из убыточных предприятий. Город тоже на месте. Дастан никуда не делся. Может вы его с кем-то путаете? Например с Данияром Усеновым, который только и делал, что себе землю отрезал от муниципальной собственности.

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pok lian
12.07.2018, 19:17
Карма: +52
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 77
Минусов: 25
Комментариев: 77

Слышал я одну интересную версию событий. В депутатах сидят строительные короли и им нужно, чтобы им предоставляли землю, подключали их элитки к коммуникациям, Ибраимов был достаточно независим, чтобы сказать им "нет". Сейчас его уберут и конец паркам, стартуют программы аля реновация, как в МСК, когда у людей отбирают квартиры в центре и выселяют за 100 км за МКАД.

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Гвоздь
12.07.2018, 19:37

pok lian

Гвоздь

???

При этом мэре город в лучшую сторону изменился, будет ли слейдующий что то делать?

Да да да. Вы еще скажите что он и в аэропорту в ствое время порядок навел? Язык то как поворачивается такое писать? Где ни ступала его нога, везде камня на камне не оставалось. По по своим и Атамбаевским карманам тырил.

Аэропорт на месте, Ибраимов его вывел из убыточных предприятий. Город тоже на месте. Дастан никуда не делся. Может вы его с кем-то путаете? Например с Данияром Усеновым, который только и делал, что себе землю отрезал от муниципальной собственности.

Шта? Аэропорт вывел из убыточного предприятия? Вы вот сейчас на от***сь пишете для отчетности али как? СЭЗ Бишкек первое предприятие, которое пострадало от его "правления". Вторым на очереди шел Манас, где во первых, он организовал цех по производству продуктов для бортпитания, во вторых выводил деньги через своих помошников: скриншот справки о зарплате, полученной за 2014 год Адылбеком Садыковым. Он является помощником председателя правления - президента ОАО "Международный аэропорт "Манас" Албека Ибраимова. На документе видно, что Садыков в течение ежемесячно в 2014 году получал от 160 до 180 тыс.

сомов. Всего за 2014 год помощнику президента "Манаса" начислен 1,996 млн сомов.

Во время его правления в аэропорту, все сотрудники выходили на митинги регулярно, с завидным постоянством, писали жалобы на имя президента Атамбаева))) Наивные. Единственный аэропорт в мире был на тот момент, где не было даже места для курения, а менты иностранцев пасли и доили около туалета когда те покурить решались хотя бы там. Блин я конечно все понимаю, что вам его защищать надо, но как то немного адекватнее пожалуйста. А то нимб над головой нарисовали, только вот трезубец за спиной ластиком не замажешь.

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Гвоздь
12.07.2018, 19:44

pok lian

Слышал я одну интересную версию событий. В депутатах сидят строительные короли и им нужно, чтобы им предоставляли землю, подключали их элитки к коммуникациям, Ибраимов был достаточно независим, чтобы сказать им "нет". Сейчас его уберут и конец паркам, стартуют программы аля реновация, как в МСК, когда у людей отбирают квартиры в центре и выселяют за 100 км за МКАД.

Да что вы говорите? Именно поэтому, именно в его Мэрство, город стал бетонным с хаотичными не продуманными планировками, где основным компонентом именно элитки и стали, всеразличных застройщиков. Как то сквозь зубы он говорил НЕТ получается? Город продуваться перестал, деревья все повырубал. Да даже если его теперь посадят. Деревья это не вернет. Аукнется ему то что он сделал со столицей.

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Согласны
12.07.2018, 19:49

Назовите хоть одного мэра постсоветского периода, который бы не "тянул одеяло на себя". Начиная от Силаева (на моей памяти) и кончая последним, все крохоборы! Но кое-кто хотя бы и для горожан немного делал!

А депутаты все до одного не заслуживают доверия, никакого!

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Гвоздь
12.07.2018, 19:52

Согласны

Назовите хоть одного мэра постсоветского периода, который бы не "тянул одеяло на себя". Начиная от Силаева (на моей памяти) и кончая последним, все крохоборы! Но кое-кто хотя бы и для горожан немного делал!

А депутаты все до одного не заслуживают доверия, никакого!

Отличная стратегия защиты, все воровали, ну и этот тоже, поэтому наказывать нельзя. Фигушки, прошли те времена, хватит уже чепуху писать. Пусть сидит. И долго.

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