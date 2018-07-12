Завтра снимем мэра! - депутат БГК

pok lian

Гвоздь

???

При этом мэре город в лучшую сторону изменился, будет ли слейдующий что то делать? Да да да. Вы еще скажите что он и в аэропорту в ствое время порядок навел? Язык то как поворачивается такое писать? Где ни ступала его нога, везде камня на камне не оставалось. По по своим и Атамбаевским карманам тырил. Аэропорт на месте, Ибраимов его вывел из убыточных предприятий. Город тоже на месте. Дастан никуда не делся. Может вы его с кем-то путаете? Например с Данияром Усеновым, который только и делал, что себе землю отрезал от муниципальной собственности.

Шта? Аэропорт вывел из убыточного предприятия? Вы вот сейчас на от***сь пишете для отчетности али как? СЭЗ Бишкек первое предприятие, которое пострадало от его "правления". Вторым на очереди шел Манас, где во первых, он организовал цех по производству продуктов для бортпитания, во вторых выводил деньги через своих помошников: скриншот справки о зарплате, полученной за 2014 год Адылбеком Садыковым. Он является помощником председателя правления - президента ОАО "Международный аэропорт "Манас" Албека Ибраимова. На документе видно, что Садыков в течение ежемесячно в 2014 году получал от 160 до 180 тыс.

сомов. Всего за 2014 год помощнику президента "Манаса" начислен 1,996 млн сомов.

Во время его правления в аэропорту, все сотрудники выходили на митинги регулярно, с завидным постоянством, писали жалобы на имя президента Атамбаева))) Наивные. Единственный аэропорт в мире был на тот момент, где не было даже места для курения, а менты иностранцев пасли и доили около туалета когда те покурить решались хотя бы там. Блин я конечно все понимаю, что вам его защищать надо, но как то немного адекватнее пожалуйста. А то нимб над головой нарисовали, только вот трезубец за спиной ластиком не замажешь.