Не беспокоить! У Осмонбека Артыкбаева обнаружена еще одна патология

Адвокат Айжан Орозакунова навестила своего подзащитного Осмонбека Артыкбаева в Национальном центре кардиологии и терапии им. Миррахимова. О встрече с подследственным она рассказала редакции VB.KG.

- Я была у Осмонбека Артыкбаева в палате, но поговорить нам почти не удалось. Врачи сказали, что у него нестабильное состояние и его лучше не беспокоить. Поэтому мне сказали пока не приходить, если что, они сами позвонят. У Артыкбаева обнаружилась еще одна патология – эрозия желудка. Поэтому он сейчас получает капельницы, чтобы укрепить организм для проведения операции. Когда она будет - неизвестно, может на следующей неделе, а может и нет, - сообщила Айжан Орозакунова.

Адвокат также отметила, что у палаты подследственного Артыкбаева такой же режим, как в СИЗО ГКНБ. Родственников к депутату не пускают, они лишь через охрану передают еду.

Осмонбек Артыкбаев в начале июня был задержан ГКНБ КР по обвинению в коррупции при реализации проекта "Модернизация ТЭЦ города Бишкек".