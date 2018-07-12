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Не беспокоить! У Осмонбека Артыкбаева обнаружена еще одна патология

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- Оксана Гут
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Адвокат Айжан Орозакунова навестила своего подзащитного Осмонбека Артыкбаева в Национальном центре кардиологии и терапии им. Миррахимова. О встрече с подследственным она рассказала редакции VB.KG.

- Я была у Осмонбека Артыкбаева в палате, но поговорить нам почти не удалось. Врачи сказали, что у него нестабильное состояние и его лучше не беспокоить. Поэтому мне сказали пока не приходить, если что, они сами позвонят. У Артыкбаева обнаружилась еще одна патология – эрозия желудка. Поэтому он сейчас получает капельницы, чтобы укрепить организм для проведения операции. Когда она будет - неизвестно, может на следующей неделе, а может и нет, - сообщила Айжан Орозакунова.

Адвокат также отметила, что у палаты подследственного Артыкбаева такой же режим, как в СИЗО ГКНБ. Родственников к депутату не пускают, они лишь через охрану передают еду.

Осмонбек Артыкбаев в начале июня был задержан ГКНБ КР по обвинению в коррупции при реализации проекта "Модернизация ТЭЦ города Бишкек".

URL: https://www.vb.kg/372109
Теги:
ГКНБ, СИЗО, ТЭЦ, Осмонбек Артыкбаев, уголовная ответственность, хронические болезни
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Комментарии
Самат Муктаров
12.07.2018, 16:22
Карма: +6
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 42
Минусов: 36
Комментариев: 99

Вот ***** он теперь не поздоровится похожее он теперь остаток жизни проводить в пастеле похоже а где ваша ясновидящая надо у неё спросит в станет на ноги или нет. Ха-ха-ха.

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Бишкек
12.07.2018, 17:42

Не справедливо!!! Вы знаете сколько таких больных!!! почему к ним так не относятся? Потому что у них нету столько денег!!! А эти целый народ грабили а не за курицу!!!!!

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Алмаз
12.07.2018, 17:56

Когда воровал потологий не было ю, и сердце и желудок были в норме....

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Чел
12.07.2018, 18:21

Немандан дары алгандардын каргышы

...

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Алибек
12.07.2018, 18:45

Самат Муктаров

Вот ***** он теперь не поздоровится похожее он теперь остаток жизни проводить в пастеле похоже а где ваша ясновидящая надо у неё спросит в станет на ноги или нет. Ха-ха-ха.

Вот увидишь, он сбежит и ему дадут сбежать, он уже достаточно сделал для Асылбека, тот ему даст сбежать!

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Мира
12.07.2018, 19:00

Эрозия желудка, вообще-то у каждого третьего жителя. Нашел чем пугать

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