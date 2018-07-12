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В отставку, возможно, отправят всю мэрию

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- Виктория Григоренко
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Надо провести чистку в мэрии и назначить на все службы людей с незапятнанной репутацией, иначе перемен не будет. Об этом VB.KG сообщил источник в Горкенеше.

Так как в сложившейся ситуации работать невозможно – никто не готов брать на себя ответственность, считает собеседник редакции.

- Завтра будет поднят вопрос о выражении недоверия Албеку Ибраимову. Если не принять экстренных мер, город может постигнуть коллапс. Так как первого вице-мэра нет, некоторые муниципальные службы фигурируют в следственных мероприятиях. Что явно против интересов горожан.

Особенно, когда накопилось очень много вопросов, которые надо решать. Иначе, вообще можно остаться у разбитого корыта, - отметил источник.

Ситуация патовая – все муниципальные службы деморализованы, уверен представитель БГК.

- Но чистка, повторюсь, нужна снизу до верху. То есть, полное обновление состава. Если придут люди из старой команды, преследующие свои интересы, то изменений не будет. Вот только политические ставленники на эти посты однозначно нежелательны. Нужны хозяйственники. И к вопросу города необходимо подходить, в первую очередь, с позиции горожан, а не политинтересов, - подчеркнул представитель БГК.

Он уточнил редакции, что пока нет явного кандидата на пост главы муниципалитета.

- Но могу припомнить, как минимум, десять фамилий, рьяно желающих занять этот пост. Но конкретно вопрос пока не стоит. Для начала надо определиться с нынешним мэром Бишкека, - добавил депутат БГК.

URL: https://www.vb.kg/372110
Теги:
Бишкекский горкенеш, мэрия, люстрация, Бишкек, мэр
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Комментарии
Самат Муктаров
12.07.2018, 16:25
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Минусов: 36
Комментариев: 99

Что бы там не говори все равно мало он и есть народограбител казнокрад, маслокрад.

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Яромир
12.07.2018, 18:47

Самат Муктаров

Что бы там не говори все равно мало он и есть народограбител казнокрад, маслокрад.

А твой Асылбек будто не казнокрад? Он будто всю жизнь жил честно, так же как и весь клан!? Абжалиев честный да? Матраимовы образцы честных людей? Жапарова Акылбека кристально чистая репутация? Ну что ты ответишь? 

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Читатель
12.07.2018, 19:24

Положим Албека Ибрагимова нужно арестовывать. Причём незамедлительно. Зачем тянуть резину непонятно. Кого бояться? Или идут всевозможные тайные переговоры и согласования? Какая может быть тут политика, если есть состав преступлений в его действиях. Работать правоохранителям нужно оперативно и жестко. Как можно так работать, что половина сбежала заграницу? Это же проколы и недоработки в работе! В таких случаях не должно быть никакой политики. Народ ждет конкретных результатов и наблюдает за действиями Власти. Ну а если слабо, то не стоило вообще браться за это дело. Если не хватает опыта и смелости, надо пригласить профессионалов своего дела. Видно невооруженным глазом, в ГКНБ явно не хватает настоящих спецов. В ГСУ мало квалифицированных и опытных следователей. Очень слабо работает ГСУ. Раз объявили войну Коррупции, значит нужно вернуть профессионалов, до полного окончания войны. Общественность поддержит действия Власти в таком случае и окажет посильную помощь. Верните хотя бы временно, на период войны. Заключите контракты. Это будет обоснованно и законно! Арестовывайте одновременно всех коррупционеров и воров. Нельзя допускать с ними выборочную борьбу. Последствия могут быть затем печальными.

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злой
12.07.2018, 19:52

стрелять

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