В отставку, возможно, отправят всю мэрию

Надо провести чистку в мэрии и назначить на все службы людей с незапятнанной репутацией, иначе перемен не будет. Об этом VB.KG сообщил источник в Горкенеше.

Так как в сложившейся ситуации работать невозможно – никто не готов брать на себя ответственность, считает собеседник редакции.

- Завтра будет поднят вопрос о выражении недоверия Албеку Ибраимову. Если не принять экстренных мер, город может постигнуть коллапс. Так как первого вице-мэра нет, некоторые муниципальные службы фигурируют в следственных мероприятиях. Что явно против интересов горожан.

Особенно, когда накопилось очень много вопросов, которые надо решать. Иначе, вообще можно остаться у разбитого корыта, - отметил источник.

Ситуация патовая – все муниципальные службы деморализованы, уверен представитель БГК.

- Но чистка, повторюсь, нужна снизу до верху. То есть, полное обновление состава. Если придут люди из старой команды, преследующие свои интересы, то изменений не будет. Вот только политические ставленники на эти посты однозначно нежелательны. Нужны хозяйственники. И к вопросу города необходимо подходить, в первую очередь, с позиции горожан, а не политинтересов, - подчеркнул представитель БГК.

Он уточнил редакции, что пока нет явного кандидата на пост главы муниципалитета.

- Но могу припомнить, как минимум, десять фамилий, рьяно желающих занять этот пост. Но конкретно вопрос пока не стоит. Для начала надо определиться с нынешним мэром Бишкека, - добавил депутат БГК.