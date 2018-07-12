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"Адекватные" - о семье, оставившей младенца в машине...

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- Оксана Гут
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Семья, оставившая грудного ребенка запертого в салоне авто, "адекватная". В ГУВД Бишкека "Вечерке" рассказали о ходе расследования инцидента.

- Сотрудники ИДН провели все необходимые мероприятия. Были опрошены свидетели, проведен осмотр ребенка. Он показал, что младенец находится в нормальном состоянии, угрозы для его жизни не было. За родителями негативных фактов не наблюдалось. Беседа с ними проведена. Более того, они объяснили, что в тот день их дочь крепко уснула, они не хотели ее будить, а на улице шел дождь. Поэтому мать и отец пошли в ближайший магазин сами, а ребенка оставили в машине, - сообщили в милиции.

В настоящее время все материалы по данному факту переданы в УВД Ленинского района для дачи юридической оценки.

Как ранее писала "Вечерка", 2 июня бишкекчане услышали плач младенца, который был заперт в авто припаркованном рядом с Ошским рынком. Очевидцы решили открыть машину и помочь малышке. Они успокаивали ее более часа, пока не явились родители. И, к слову, если в тот день и был дождь, то кратковременный. А вот температура воздуха была выше 26 градусов...

Вот вам и "адекватность".

URL: https://www.vb.kg/372111
Теги:
ГУВД, УВД, дети, несчастный случай, Бишкек
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