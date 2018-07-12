Погода
$ 68.22 - 68.45
€ 80.05 - 80.75

Подрядчик по строительству дорог "Лонг Хай" оштрафован за тысячу нарушений

340  3
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

За нарушение правил содержания дорог в безопасном для движения состоянии на должностное лицо компании "Лонг Хай" наложен штраф. Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУОБДД Тилек Оторов.

"В целях обеспечения безопасности дорожного движения, снижения аварийности и устранение недостатков на автодорогах республики во время туристического сезона и ВИК-2018, сотрудники ГУОБДД КР провели дополнительное обследование автомобильных дорог: "Бишкек-Нарын-Торугарт" с 9 по 169 километр, "Балыкчы-Ананьево-Каракол" с 0 по 216 километр, "Балыкчы-Боконбаево-Каракол" с 0 по 220 километр", - проинформировал Оторов.

Как отмечается, по результатам проведенных обследований выявлены следующие недостатки:

"На автомобильной дороге "Бишкек-Нарын-Торугарт" отсутствуют 40 дорожных знаков, а также километражные столбики. В "Балыкчы-Боконбаево-Каракол" - 99 дорожных знаков. К тому же, на участке дороги с высотой насыпи более 3 метров не установлены дорожные ограждения протяженностью 2 тысячи 241 метра и 43 километражных столбика по линии дорожной разметки в 79 километров. На автотрассе "Балыкчы-Ананьево-Каракол" отсутствуют 319 дорожных знаков, с 0 по 216 километра - линии дорожной разметки", - подчеркнул Тилек Оторов.

Напомним, китайская компания "Лонг Хай" выступает подрядчиком по строительству трассы Балыкчы–Тамчы–Чолпон-Ата–Корумду. Руководителем ОсОО "Лонг Хай" является Сунь Чжэн Фу, учредитель - ОсОО Циндаоская корпорация дорог и мостов "Лонг Хай".

URL: https://www.vb.kg/372112
Теги:
ГУБДД, дороги, нарушения, штраф
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Кыял Турганбаев
12.07.2018, 16:28
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 1

Оштрафован хорошо! А Лонг хай собирается исправить все эти ошибки? Если нет то пользы от штрафа никакого

0
Цитировать
Жалоба модератору
Васа
12.07.2018, 18:47

Спокойно...Штраф 1000 сом уже уплачен

0
Цитировать
Жалоба модератору
Илья Сорокин
12.07.2018, 19:29
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 4

А почему нет увольнений в Минтрансе, разве не это ведомство курирует проект? Лонг Хай, это не компания близкая к Темиру Сариеву?

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  