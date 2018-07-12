Подрядчик по строительству дорог "Лонг Хай" оштрафован за тысячу нарушений

За нарушение правил содержания дорог в безопасном для движения состоянии на должностное лицо компании "Лонг Хай" наложен штраф. Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУОБДД Тилек Оторов.

"В целях обеспечения безопасности дорожного движения, снижения аварийности и устранение недостатков на автодорогах республики во время туристического сезона и ВИК-2018, сотрудники ГУОБДД КР провели дополнительное обследование автомобильных дорог: "Бишкек-Нарын-Торугарт" с 9 по 169 километр, "Балыкчы-Ананьево-Каракол" с 0 по 216 километр, "Балыкчы-Боконбаево-Каракол" с 0 по 220 километр", - проинформировал Оторов.

Как отмечается, по результатам проведенных обследований выявлены следующие недостатки:

"На автомобильной дороге "Бишкек-Нарын-Торугарт" отсутствуют 40 дорожных знаков, а также километражные столбики. В "Балыкчы-Боконбаево-Каракол" - 99 дорожных знаков. К тому же, на участке дороги с высотой насыпи более 3 метров не установлены дорожные ограждения протяженностью 2 тысячи 241 метра и 43 километражных столбика по линии дорожной разметки в 79 километров. На автотрассе "Балыкчы-Ананьево-Каракол" отсутствуют 319 дорожных знаков, с 0 по 216 километра - линии дорожной разметки", - подчеркнул Тилек Оторов.

Напомним, китайская компания "Лонг Хай" выступает подрядчиком по строительству трассы Балыкчы–Тамчы–Чолпон-Ата–Корумду. Руководителем ОсОО "Лонг Хай" является Сунь Чжэн Фу, учредитель - ОсОО Циндаоская корпорация дорог и мостов "Лонг Хай".