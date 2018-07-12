По факту преступления против 10-летней девочки заведено уголовное дело

Проводятся следственно-оперативные мероприятия по раскрытию преступления совершенного в отношении 10-летней девочки в Сокулукском районе.

Данный факт своевременно был зарегистрирован в ОВД Сокулукским районом 10 июля 2018 года, и в этот же день Следственной службой ОВД Сокулукского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 130 ч.4 (Насильственные действия сексуального характера) УК Кыргызской Республики.

В ходе следствия по данному факту были назначены судебно-медицинская, судебно-биологическая и судебно психолого-психиатрическая экспертизы. Результаты заключения экспертизы еще не готовы. При проведении следственно-оперативных мероприятий, были изъяты записи с камер видеонаблюдения близ расположенных объектов, по показаниям

потерпевшей и свидетелей был составлен фото-робот подозреваемого лица.

В целях раскрытия данного преступления из числа наиболее опытных сотрудников МВД Кыргызской Республики, ГУВД Чуйской области и ОВД Сокулукского района по уголовному делу были созданы следственно-оперативные группы по расследованию и раскрытию данного преступления.

Руководством МВД КР расследование данного уголовного дела сразу же было взято на контроль. Весь личный состав органов внутренних дел Кыргызской Республики ориентирован на поиски и задержания преступника. Проводятся активные оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию данного преступления.

С 10-летней девочкой работают психологи и социальные работники Отдела по защите семьи и детей администрации Сокулукского района и Чуйской области, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Примечание: Согласно главы 18 УК Кыргызской Республики к преступлениям против половой неприкосновенности и половой свободы личности, относятся: ст.129 "Изнасилование", ст.130 "Насильственные действия сексуального

характера", ст.131 "Понуждение к действиям сексуального характера", ст.132 "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" и ст.133 "Развратные действия".