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Новая опция электронного кошелька MegaPay – сканируйте код и оплачивайте

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Совершать платежи с электронного кошелька MegaPay от MegaCom стало еще удобнее, быстрее и безопаснее! Оцените преимущества новой опции – теперь внести оплату за услуги цифрового телевидения iTV "Акнет" можно с помощью персонального QR-кода.

Больше не нужно вручную вводить реквизиты и сумму платежа, что не исключает ошибок, повторного ввода и, соответственно, отнимает больше времени. Просто зайдите в личный кабинет на инфопортале компании "Акнет", с помощью камеры смартфона отсканируйте QR-код через приложение MegaPay и подтвердите платеж. Легко и без комиссии!

Чтобы воспользоваться комфортным платежным инструментом, необходимо установить на свой смартфон бесплатное приложение MegaPay на базе Android или iOS, скачав его из Google PlayMarket или AppStore и пополнить счёт электронного кошелька.

Подробнее о способах пополнения можно узнать тут.

URL: https://www.vb.kg/372115
Теги:
#MegaCom
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