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В Индии в результате проливных дождей погибли восемь детей

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- Виктория Григоренко
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Проливные дожди и оползни в северо-восточной Индии унесли жизни восьми детей и одной женщины, сообщает Reuters.

Как отмечается, стихия бушует в Таменглонге, примерно в 155 километрах к западу от Имфала - столицы штата Манипур.

"В общей сложности девять человек погибли. Сейчас спасатели ищут тех, кто похоронен в обломках. Поэтому, число жертв может возрасти", - информирует издание со ссылкой на судью округа Таменглонг Равиндера Сингха.

Уточняется, что природные бедствия, вызванные сильными муссонными дождями в Южной Азии, убили с начала лета десятки людей, более миллиону пришлось переселиться из своих домов. Большинство из пострадавших - из северо-восточной Индии и Бангладеш.

Напомним, на этой неделе тяжелые муссонные дожди наводнили несколько низменных районов финансового капитала Индии в Мумбаи, парализуя службы поездов, ежедневно используемые миллионами пассажиров, и вызывали задержки рейсов.

URL: https://www.vb.kg/372116
Теги:
дети, Индия, погибшие, стихийные бедствия
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