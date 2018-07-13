В Индии в результате проливных дождей погибли восемь детей

Проливные дожди и оползни в северо-восточной Индии унесли жизни восьми детей и одной женщины, сообщает Reuters.

Как отмечается, стихия бушует в Таменглонге, примерно в 155 километрах к западу от Имфала - столицы штата Манипур.

"В общей сложности девять человек погибли. Сейчас спасатели ищут тех, кто похоронен в обломках. Поэтому, число жертв может возрасти", - информирует издание со ссылкой на судью округа Таменглонг Равиндера Сингха.

Уточняется, что природные бедствия, вызванные сильными муссонными дождями в Южной Азии, убили с начала лета десятки людей, более миллиону пришлось переселиться из своих домов. Большинство из пострадавших - из северо-восточной Индии и Бангладеш.

Напомним, на этой неделе тяжелые муссонные дожди наводнили несколько низменных районов финансового капитала Индии в Мумбаи, парализуя службы поездов, ежедневно используемые миллионами пассажиров, и вызывали задержки рейсов.