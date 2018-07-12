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107 кустов опиумного мака обнаружено в саду у 67-летней женщины

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- ВБ
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10 июля 2018 года во время совместного проведения рейда "Кара-Куурай" оперативники УСБНОН МВД КР и сотрудники Аламединского РОВД выявлен факт незаконного посева и выращивания наркосодержащих растений, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Проводился подворный обход, во время которого при осмотре в огороде дома одного из сел обнаружено и изъято 107 кустов опиумного мака. Также в доме обнаружена литровая банка с головками вырванного мака с жидкостью.

В ходе проверки выяснилось что, опиумные маки выращивала хозяйка дома 1951 года рождения. С какой целью женщина выращивала опиумный мак, предстоит выяснять следствию. Предварительное контрольное взвешивание показало, что общий вес всего изъятого составил более 11 кг 100 гр. По данному факту Следственной службой ОВД Аламединского

района назначена судебно-химическая экспертиза. По результатам экспертизы будет принято дальнейшее процессуальное решение.

URL: https://www.vb.kg/372117
Теги:
ГУВД, наркотики, Чуйская область, Кыргызстан
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