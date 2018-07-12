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В Узбекистане замминистром инноваций назначен эксперт из Германии

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- Виктория Григоренко
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В Узбекистане замминистром инновационного развития стал гражданин ФРГ Карстен Хайнц. Об этом сообщает "Газете.uz".

Как отмечается, президент РУз Шавкат Мирзиёев принял подобное решение для "внедрения богатого опыта Германии в формирование современной инфраструктуры инноваций в Узбекистане".

"После переговоров с ФРГ, немецкая сторона согласилась направить эксперта для работы в Мининновации. На эту должность ими порекомендован опытный специалист - Карстен Хайнц", - информирует СМИ РУз.

Уточняется, что для правительства ФРГ назначение госслужащего на столь высокую должность в правительстве другой страны стало первым подобным прецедентом.

"Это решение направлено на поддержку процесса реформ и инновационного развития Узбекистана", - подчеркнули в посольстве Германии.

Примечательно, что Германия занимает одно из ведущих мест в инновационном секторе мировой экономики, в том числе среди стран G7. Система организации научно-исследовательской деятельности в ФРГ признана одной из самых прогрессивных в мире.

URL: https://www.vb.kg/372118
Теги:
Германия, Узбекистан, экономика
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Комментарии
Кен
12.07.2018, 18:25

Молодцы!! У нас такой опыт перенимать не захотят, будет мешать хапать бабки

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