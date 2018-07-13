Кыргызстан и Беларусь "обменяются" СМИ

Кыргызстан и Беларусь подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информации. Об этом сообщил Секретариат III Всемирных игр кочевников.

Как уточняется, основная цель документа – осуществление регулярного обмена информационными материалами о политической, экономической, социальной и культурной жизни двух государств, а также развитие сотрудничества между редакциями и обмен делегациями.

"Мы давно сотрудничаем с Министерством информации Беларуси и сегодня подписали соглашение, которое позволяет перевести в практическую плоскость все обсужденные ранее мероприятия. В первую очередь, нам хочется наладить непосредственное взаимодействие между профессиональными организациями - телерадиоорганизациями двух стран. Вчера достигнута договоренность между Белтелерадиокомпанией и нашей Общественной телерадиовещательной корпорацией. Давние договоренности между министерствами наконец-то обрели законодательную основу", - отметила Айнура Темирбекова.

Теперь наши граждане могут видеть, чем живут наши государства и какие проекты реализуют, уверен министр информации Беларуси Александр Карлюкевич.

"Мы хотели бы насытить соглашение между министерствами конкретными делами. Прежде всего, это касается того контента, который хотелось бы получать об этой стране у нас, а о Беларуси - в Кыргызстане. В рамках соглашения будут организованы пресс-туры, предусмотрено участие журналистов обеих стран в совместных творческих и медийных проектах", - заявил Карлюкевич.

Кыргызская сторона предложила новое направление взаимодействия в сфере информации - сотрудничество на уровне региональной журналистики.

"Беларусь поддержала идею и предложила в качестве площадки приложение к газете "Звязда" "Союз - Евразия".

"Сегодня счет региональных изданий в Беларуси идет на сотни. Хотелось бы, чтобы евразийская тематика - жизнь и деятельность в странах Евразийского пространства - была актуальной для наших массмедиа и, соответственно, для читателей", - добавил А.Карлюкевич.

Первым шагом в реализации соглашения станет освещение предстоящих важных для Беларуси и Кыргызстана мероприятий.

"Так, Айнура Темирбекова пригласила белорусских журналистов на III Всемирные игры кочевников, которые пройдут в Кыргызстане 2-8 сентября на Иссык-Куле, а кыргызстанские представители СМИ будут задействованы в освещении II Европейских игр", - заверили в Секретариате.