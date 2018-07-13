"Она дала себя потрогать!" - арестована "любовница" Трампа

Порноактриса Сторми Дэниэлс, у которой, по ее заверениям, был роман с нынешним президентом США Дональдом Трампом, была арестована в стрип-клубе Sirens города Колумбус, штат Огайо.

Дэниэлс, якобы, позволила клиенту потрогать себя. Но, утверждает ее адвокат Майкл Авенатти, "в этом не было сексуального подтекста". Также он заявил, что все обвинения - сфальсифицированы, и "они будут бороться".

Арест стал возможен в рамках закона штата Огайо, который запрещает кому-либо трогать голого или полуголого танцора или танцовщицу. Запрет не распространяется лишь на родственников артиста.

Порноактриса стала известна общественности после ее заявления, что в 2006 году у нее был роман с Трампом. Сам действующий президент США категорически это отрицает.