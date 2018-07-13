Мэр Ибраимов так и не пришел на "его" внеочередное заседание БГК

С большим опозданием началось внеочередное заседании сессии Бишкекского городского кенеша. Из 45 депутатов на 17 сессии 27 созыва присутствуют 39. Также в зале руководители городских служб, райадминистрации и представители прессы.

Мэр Ибраимов на встречу с депутатами не пришел. За него "отвечал" и.о. мэра Бакытбек Дюшембиев. Он констатировал, что с 10 июля мэр подписал распоряжение, что уходит в отпуск и, собственно, назначил Бакытбека Осмоновича исполняющим обязанности главы муниципалитета.

Дюшембиев вкратце описал "политическую" ситуацию в городе - заведены уголовные дела, первый вице-мэр Ренат Макенов задержан и находится в СИЗО ГКНБ, задержан Начальник управления земельными ресурсами Сагындык уулу Азамат и отпущен под домашний арест - вчера подписано распоряжение об освобождении его от занимаемой должности согласно поданному заявлению.

После чего Рысбай Аматов от фракции "Онугуу-Прогресс" предложил коллегам проголосовать за выражение вотума недоверия мэру. Депутаты предложение поддержали и ушли на перерыв для подготовки бюллетеней.