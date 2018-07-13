Акция "Год подарков" от "Бакай Банка" - переводите деньги и побеждайте

Пополните семейный бюджет на 700 000 сом, выиграв главный приз по акции "Год подарков".

ОАО "БАКАЙ БАНК" и система денежных переводов "Золотая Корона" напоминают об акции "Год подарков". Акция проводится с 1 марта по 15 декабря. Принять участие в борьбе за главный приз в 700 000 сом могут лица, достигшие 18 лет. Для участия необходимо отправлять или принимать денежные средства по системе "Золотя Корона" в филиалах и сберегательных кассах Бакай Банка во всех регионах республики.

Кроме главного приза - 700 000 сом, 3 сентября и 25 декабря, будут разыгрываться промежуточные призы:

* холодильник;

* стиральная машина;

* ноутбук;

* пылесос;

* микроволновая печь;

* смартфон;

* чайник;

* утюг;

* power bank;

* фильтр для питьевой воды;

* настенные часы.

Победитель основного приза в 700 000 сом будет определен 25 декабря 2018 г.

Условия для участия в Акции:

* Участник должен осуществлять отправку или получение переводов по системе "Золотая корона" в валюте - рубли, сом, доллары и евро - в период проведения акции.