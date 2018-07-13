Акция "Год подарков" от "Бакай Банка" - переводите деньги и побеждайте

Пополните семейный бюджет на 700 000 сом, выиграв главный приз по акции "Год подарков".
ОАО "БАКАЙ БАНК" и система денежных переводов "Золотая Корона" напоминают об акции "Год подарков". Акция проводится с 1 марта по 15 декабря. Принять участие в борьбе за главный приз в 700 000 сом могут лица, достигшие 18 лет. Для участия необходимо отправлять или принимать денежные средства по системе "Золотя Корона" в филиалах и сберегательных кассах Бакай Банка во всех регионах республики.
Кроме главного приза - 700 000 сом, 3 сентября и 25 декабря, будут разыгрываться промежуточные призы:
* холодильник;
* стиральная машина;
* ноутбук;
* пылесос;
* микроволновая печь;
* смартфон;
* чайник;
* утюг;
* power bank;
* фильтр для питьевой воды;
* настенные часы.
Победитель основного приза в 700 000 сом будет определен 25 декабря 2018 г.
Условия для участия в Акции:
* Участник должен осуществлять отправку или получение переводов по системе "Золотая корона" в валюте - рубли, сом, доллары и евро - в период проведения акции.