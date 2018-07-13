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Общественный транспорт Бишкека обретет "голос"

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- ВБ
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В столичном общественном транспорте, в автобусах, с 12 июля текущего года запущен пилотный проект по внедрению системы автоматического голосового оповещения, сообщает пресс-служба мэрии.

Сообщение об остановках будет звучать на двух языках – кыргызском и русском. Голосовое оповещение осуществляется посредством громкоговорящего устройства, установленного внутри транспортного средства.

Система работает в автоматическом режиме, не требуя участия водителя, а информация об остановочных пунктах и маршруте следования поступает в каждое устройство автоматически, через мобильную сеть.

В настоящее время такой системой оснащены автобусы маршрута №42. По итогам апробации пилотного проекта все городские автобусы и троллейбусы будут оснащены подобной функцией.

Техническую поддержку проекта осуществила компания Inobi.

URL: https://www.vb.kg/372129
Теги:
мэрия, Бишкек, общественный транспорт
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Комментарии
Белгисиз маршрут
13.07.2018, 11:57

Пусть "общественный транспорт Бишкека" приобретет нормальный общественный транспорт! 

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