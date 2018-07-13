Общественный транспорт Бишкека обретет "голос"

В столичном общественном транспорте, в автобусах, с 12 июля текущего года запущен пилотный проект по внедрению системы автоматического голосового оповещения, сообщает пресс-служба мэрии.

Сообщение об остановках будет звучать на двух языках – кыргызском и русском. Голосовое оповещение осуществляется посредством громкоговорящего устройства, установленного внутри транспортного средства.

Система работает в автоматическом режиме, не требуя участия водителя, а информация об остановочных пунктах и маршруте следования поступает в каждое устройство автоматически, через мобильную сеть.

В настоящее время такой системой оснащены автобусы маршрута №42. По итогам апробации пилотного проекта все городские автобусы и троллейбусы будут оснащены подобной функцией.

Техническую поддержку проекта осуществила компания Inobi.