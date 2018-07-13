Абылгазиев: У нас нет права на затягивание проекта "Безопасный город!"

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня, 13 июля, провел совещание по вопросу реализации компонента "Безопасный город" проекта "Умный город" и внедрения системы межведомственного электронного взаимодействия "Түндүк".

"Деятельность Правительства Кыргызской Республики по обеспечению порядка на дорогах и сокращению дорожно-транспортных происшествий находится под пристальным вниманием общества. Вопрос реализации проекта "Безопасный город" поднимается уже на протяжении нескольких лет. Однако пока нам нечего показать. У нас уже нет никакого права на затягивание проекта. Оправдания и разные отговорки руководителей более приниматься не будут. Если вы не можете справиться с поставленными задачами, то вам нет места на государственной службе", - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев и потребовал от министров и глав ведомств прекратить перекладывать ответственность за реализацию проекта на своих подчиненных.

Глава правительства поручил определить персональную ответственность каждого руководителя государственного органа за качественную и своевременную реализацию задач в рамках проекта по обеспечению безопасности дорожного движения.

"Никаких заместителей по цифровому развитию быть не должно. Есть только руководитель государственного органа, который будет нести персональную ответственность за выполнение каждого пункта данных поручений", - отметил он.

Председатель государственного комитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев проинформировал о том, что конкурс для отбора подрядной организации будет объявлен в период до 20 июля текущего года.

"В рамках разработанного технико-экономического обоснования в качестве условий выполнения договора является оснащение 38 перекрестков, 52 стационарных рубежа камерами фиксации нарушений, а также обеспечение 32 передвижными аппаратно-программными комплексами", - сказал Бакыт Шаршембиев и отметил, что размер гарантийного обеспечения исполнения договора будет существенно увеличен.

Глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев предложил таким образом исключить возможность участия разных недобросовестных и финансово несостоятельных компаний.

"Гарантийная сумма должна составить несколько миллионов долларов США. Этим мы сможем привлечь действительно солидных инвесторов, обладающих достаточными финансовыми ресурсами и опытом для успешной реализации проекта", - сказал премьер-министр.

В ходе заседания также была презентована информация о ходе внедрения системы межведомственного электронного взаимодействия "Түндүк".

Директор государственного предприятия "Центр электронного взаимодействия" Нурия Кутнаева сообщила, что система "Түндүк" направлена на улучшение взаимодействия между государством и обществом, сокращению расходов и повышению эффективности управления.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что "Түндүк" - это основа электронного правительства.

"Система электронного взаимодействия - важный этап улучшения функционирования государства и оказания услуг гражданам. Это и есть переход на цифровую экономику. Задача каждого государственного органа со всей ответственностью подойти к процессу реализации системы "Түндүк", - резюмировал глава правительства.