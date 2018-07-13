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Таможенники незаконно выдали себе премии на 3 303 964 сома

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- ВБ
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Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики в отношении должностных лиц Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики по факту причинения государству материального ущерба в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 304 "Злоупотребление должностным положением" УК Кыргызской Республики.

Генеральной прокуратурой совместно с АКС ГКНБ Кыргызской Республики установлено, что в августе 2014 года на основании приказа экс-председателя ГТС при Правительстве Кыргызской Республики сотрудникам таможенных органов за 2 квартал 2014 года незаконно выплачена в качестве премий сумма 3 303 964 сомов.

Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в ГСУ ГКНБ Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

URL: https://www.vb.kg/372132
Теги:
Генеральная прокуратура, ГКНБ, ГТС, злоупотребление, Кыргызстан
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