Таможенники незаконно выдали себе премии на 3 303 964 сома

Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики в отношении должностных лиц Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики по факту причинения государству материального ущерба в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 304 "Злоупотребление должностным положением" УК Кыргызской Республики.

Генеральной прокуратурой совместно с АКС ГКНБ Кыргызской Республики установлено, что в августе 2014 года на основании приказа экс-председателя ГТС при Правительстве Кыргызской Республики сотрудникам таможенных органов за 2 квартал 2014 года незаконно выплачена в качестве премий сумма 3 303 964 сомов.

Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в ГСУ ГКНБ Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.