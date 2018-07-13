Завершился первый этап школы "зеленой экономики" на базе Минэконома

Министерством экономики совместно с Партнерством за действие по зеленой экономике (PAGE), программой GIZ "Содействие устойчивому экономическому развитию в Кыргызстане" и ОФ "Школа Данных" проведен первый этап школы журналистики данных по зеленой экономике.

Участие приняли 12 журналистов и исследователей. В ходе работы школы был сделан обзор тем и данных по направлениям зеленой экономики, журналисты обучены навыкам поиска, анализа и построения гипотезы для подготовки материалов. Кроме того, участники получили актуальную информацию по проблемам зеленой экономики в Кыргызской Республике.

Проведены брифинги для участников школы журналистики экспертами по "зелёной" экономике - К.Джакыповым, Н.Байдаковой, А.Насирдиновой, Т.Веденевой по процессам перехода к зеленой экономике, состоянии окружающей среды, по "зеленым" городам, а также по развитию возобновляемой энергетики.

Участниками для анализа и освещения были выбраны следующие темы:

- Возобновляемые источники энергии в КР;

- Окружающая среда, здоровье и экономика;

- Зеленый город - Джалал-Абад;

- Потенциал органических продуктов из КР;

- Как стать эко-френдли: испытано на себе;

- Заповедник в Узгене Кара-Шоро;

- Деградация пастбищ;

- Изменение климата.

"Если бы журналистов Кыргызстана обучили делать дата-материалы о зеленой экономике 10 лет назад, то возможно, мы смогли бы уберечь природу сегодня", - поделилась журналист T-media.kg Каныкей Жороева.

Второй этап школы журналистики пройдет со 2 по 4 августа, где планируется обучить журналистов навыкам сторителлинга и визуализации данных, сообщает пресс-служба ведомства.