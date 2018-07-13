Минэконом разъяснил цели снижения пошлин на ввоз автомобилей

Сегодня, 13 июля, в ходе пресс-конференции в ИА "Кабар" о целях снижения размеров ставок таможенных пошлин на ввозимые в КР автомобили с сообщением выступили эксперт отдела таможенно-тарифной политики Министерства экономики КР Айдар Самыкбаев и сотрудник управления организации таможенного контроля Государственной таможенной службы при ПКР Адилет Бердибеков.

Постановлением Правительства КР от 10 июля внесены изменения в Инструкцию о перемещении транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике физическими лицами для личного пользования.

Указанный проект разработан Министерством экономики КР в целях сокращения количества автотранспортных средств с повышенным уровнем износа и стимулирования ввоза физическими лицами автотранспортных средств с электрическими и гибридными двигателями на территорию Кыргызской Республики, путем снижения размеров единых ставок таможенных пошлин и налогов в отношении автотранспортных средств ввозимых на территорию КР физическим лицами.

Как пояснил Самыкбаев, применение размеров единых ставок таможенных пошлин в отношении ввозимых автотранспортных средств напрямую зависит от года выпуска автотранспортного средства, объема двигателя и типа двигателя.

На автотранспортные средства, произведенные с 2008 года по 2018 год, установлены ставки, действовавшие в 2014 году.

На автомобили 2007 года выпуска и старше установлена ограничительная ставка в размере 6 долл. США за 1 кубический сантиметр, это сделано с учетом введенных в соседних странах запретительных мер на ввоз автотранспортных средств с повышенным уровнем износа, а также в целях исключения возможного перетока указанных автотранспортных средств в КР.

Исчисление единой ставки таможенных пошлин и налогов, производится в долларах США за 1 кубический сантиметр рабочего объема двигателя, согласно приложению № 4 к данной Инструкции.

Необходимо отметить, что в отношении автомобилей с гибридными двигателями предусмотрены стимулирующие ставки от 0,5 до 0,6 долл. США за куб.см. На автотранспортные средства на электрической тяге предусматривается установление нулевой ставки.

Относительно реакции Евразийской экономической комиссии, к данным изменениям в национальном законодательстве, в части снижения единых ставок таможенной пошлины и налогов применяемых при таможенном оформлении автотранспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, то согласно пункта 26 Протокола об условиях и переходных положениях по применению КР Договора о ЕАЭС от 25 мая 2014 года - с даты вступления в силу Договора до 1 января 2020 года в КР не применяются ставки таможенных пошлин и налогов, установленных этим Договором, - т.е. до 1 января 2020 года внесение изменений в национальное законодательство не противоречит обязательствам взятым КР перед ЕАЭС.

При этом необходимо отметить, что с 1 января 2020 года в силу вступят ставки таможенных пошлин и налогов, установленных Соглашением о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза при совершении таможенных операций от 18 июня 2010 года".

- Еще один принципиальный момент - автотранспортные средства будут ввозиться только для эксплуатации на территории КР без права отчуждения в пользу резидентов других стран, - отметил А. Бердибеков.