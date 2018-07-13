В Бишкеке на ремонт закроется южная сторона проспекта Чуй

Как сообщают в Управлении капитального строительства, с 15 июля на ремонт будет закрыта южная сторона проспекта Чуй между улицами 7 апреля и Торокула Айтматова.

До этого в течение полутора месяцев на данном участке проводились работы по замене магистральной тепловой сети. В рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек" здесь будет заменено дорожное полотно и установлены новые дорожные бордюры. Дорожные работы продлятся до 15 сентября. Автомобильное движение на этом участке будет осуществляться по северной стороне проспекта.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и предлагает бишкекчанам продумывать альтернативные пути для передвижения по городу.