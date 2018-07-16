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Запущенная Исаковым "пограничная" система не работает

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- ВБ
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Добрый день! Прилетели недавно из-за рубежа и не смогли пройти через E-Gate в аэропорту "Манас". На вопрос, почему не работает, молодая девушка сказала, что ворота только что сломались. После прибежали пограничники и сказали, что E-Gate только для внутренних рейсов, тогда как внутренние вообще не проходят границу.

Для чего они установлены? - задается вопросом наш читатель Нарын, приславший сообщение в "Народную новость".

Справка VB.KG: Система "Электронные ворота" (E-Gate) в международном аэропорту "Манас" была запущена 28 декабря 2017 года. Старт функционированию системы дал тогда премьер-министр Сапар Исаков.

Как в момент запуска заявил Председатель Государственной пограничной службы (ГПС) Уларбек Шаршеев, технические специалисты завершили работы по установке трех комплектов аппаратно-программного комплекса E-Gate. Также проведено предварительное тестирование оборудования на предмет работы системы верификации пассажиров по отпечаткам пальцев.

Глава ГПС уточнил, что данной системой могут воспользоваться все граждане республики, прибывающие в страну и имеющие идентификационную карту - паспорт гражданина КР образца 2017 года (биометрический).

Глава кабмина отметил, что данная мера позволит повысить уровень комфорта прилетающих граждан, увеличить пропускную способность воздушных пунктов пропуска, минимизировать коррупционные риски путем исключения контакта пассажира с контролером, улучшить систему учета прибывающих граждан, а также использовать возможности отечественных электронных биометрических паспортов.

Исаков подчеркнул, что систему "Электронные ворота" необходимо постепенно внедрять на всех пунктах пропуска страны.

URL: https://www.vb.kg/372152
Теги:
аэропорт, Манас, Погранслужба, Сапар Исаков
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Комментарии
321
16.07.2018, 11:41

Вот как обычно, ушел Исаков со своей командой, сразу начался беспорядок. не доделают они нормально Таза Коом а профукают его!

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Максат
16.07.2018, 11:48

Ну вот как убрали Исакова так и начался бардак в Манасе,а ведь на носу ВИК.При Исакове был наведен порядок,теперь горе пожинают,порядка они не могут навести....

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Алекандр Т
16.07.2018, 11:53

Вообще бы проверить надо бы хорошо аэропорт Манас финполу,кажется там мутки происходят,деньги куды кажись исчезают...

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Гвоздь
16.07.2018, 11:54

321

Вот как обычно, ушел Исаков со своей командой, сразу начался беспорядок. не доделают они нормально Таза Коом а профукают его!

Максат

Ну вот как убрали Исакова так и начался бардак в Манасе,а ведь на носу ВИК.При Исакове был наведен порядок,теперь горе пожинают,порядка они не могут навести....

Под копирку пишите?

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Все
16.07.2018, 12:36

Все хорошее и прогрессивное, что внедряют надо поддерживать технически! Не ломать и не кивать на того, кто хотел сделать как лучше для страны! Надо продолжать начатое по одной простой причине - туда вложены народные деньги! Не для того мы платим налоги, чтобы один строил, а второй ломал! На этом авторитет себе явно не заработаете, потому что дешёвый популизм уже раздражает!

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аш без мяса
16.07.2018, 13:26

Раим приди, парядок наведи

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Зюзя
16.07.2018, 15:02

Максат

Ну вот как убрали Исакова так и начался бардак в Манасе,а ведь на носу ВИК.При Исакове был наведен порядок,теперь горе пожинают,порядка они не могут навести....

Ой да ладно, прям ушел Исаков и бардак начался.... Может потому что теперь Исаков НЕ МОЖЕТ закрывать всем рот косяки то и повылезали?))))  Косячник ваш Исаков!  И правильно, что сидит! 

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Читатель
16.07.2018, 15:47

Видимо и здесь наследил Исаков. Воровал где только мог. Вот и результат. Наверное родственники в его защиту строчат комменты. Вор должен сидеть в тюрьме! Пусть вернёт все наворованное, плюс ещё то что успел израсходовать вместе с семьёй. Необходимо срочно конфисковать все имущество и обратить в доход государства. На эти средства пенсионерам поднять пенсии, увеличить зарплату учителям и врачам. Наворовал Исаков видимо очень много. Где только его нет

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Плюрализм
16.07.2018, 16:38

А народные деньги всегда на ветер, получается так. Сегодня ехал по обьездной и плевался. Разве так делают на добротный асфальт кладут так называемый холодный. Так и здесь. Технологии это хорошо, но вот неумение внедрять становится для нашего общества нормой.

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