Запущенная Исаковым "пограничная" система не работает

Добрый день! Прилетели недавно из-за рубежа и не смогли пройти через E-Gate в аэропорту "Манас". На вопрос, почему не работает, молодая девушка сказала, что ворота только что сломались. После прибежали пограничники и сказали, что E-Gate только для внутренних рейсов, тогда как внутренние вообще не проходят границу.

Для чего они установлены? - задается вопросом наш читатель Нарын, приславший сообщение в "Народную новость".

Справка VB.KG: Система "Электронные ворота" (E-Gate) в международном аэропорту "Манас" была запущена 28 декабря 2017 года. Старт функционированию системы дал тогда премьер-министр Сапар Исаков.

Как в момент запуска заявил Председатель Государственной пограничной службы (ГПС) Уларбек Шаршеев, технические специалисты завершили работы по установке трех комплектов аппаратно-программного комплекса E-Gate. Также проведено предварительное тестирование оборудования на предмет работы системы верификации пассажиров по отпечаткам пальцев.

Глава ГПС уточнил, что данной системой могут воспользоваться все граждане республики, прибывающие в страну и имеющие идентификационную карту - паспорт гражданина КР образца 2017 года (биометрический).

Глава кабмина отметил, что данная мера позволит повысить уровень комфорта прилетающих граждан, увеличить пропускную способность воздушных пунктов пропуска, минимизировать коррупционные риски путем исключения контакта пассажира с контролером, улучшить систему учета прибывающих граждан, а также использовать возможности отечественных электронных биометрических паспортов.

Исаков подчеркнул, что систему "Электронные ворота" необходимо постепенно внедрять на всех пунктах пропуска страны.