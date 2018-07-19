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"Газпром Кыргызстан" изуродовал улицы в ж/м Ак-Орго

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- ВБ
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"Газпром Кыргызстан" уже целый год проводит газ в ж/м Ак-Орго и перерыл все улицы, в частности улицу Таттыбубу. Таким образом яма на улице Таттыбубу была открыта полгода, куда не раз падали жители и дети, и вот буквально недавно ее закрыли, но посмотрите, как это сделали - улицу буквально поделили на две стороны. И теперь проехать по одной стороне стало невозможно...

Также улицу Арабаева полностью перекопали и закопали, вытащив наружу глину, где во время дождя не проехать, а это одна из связующих улиц в Ак-Орго!

Народную новость прислал Адилет.

URL: https://www.vb.kg/372153
Теги:
Газпром Кыргызстан
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