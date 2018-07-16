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Сброс воды в реку Талас увеличен до 65 кубометров

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- Виктория Григоренко
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В настоящее время с учетом фактической водности реки Талас пропуски из Кировского водохранилища увеличены до 65 кубических метров в секунду. В Казахстан поступает до 49 кубических метров в секунду. Об этом VB.KG сообщили в Минсельхозе КР.

По их данным, информация о снижении сброса воды в реку Талас до 14 кубометров в секунду является не соответствующей действительности.

- На момент появления указанной информации сброс из Кировского водохранилища составлял 60 кубических метров в секунду. Минсельхоз Казахстана также опроверг нам появившуюся в их СМИ информацию об уменьшении количества воды в указанной реке, - отметили в ведомстве.

URL: https://www.vb.kg/372156
Теги:
водоснабжение, Казахстан, Минсельхоз
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