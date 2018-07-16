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ГУОБДД: За неделю выявлено около 20 тысяч нарушений ПДД

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- Виктория Григоренко
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С 7 июля по 12 июля 2018 года выявлено около 20 тысяч нарушений безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в ГУОБДД.

"Из них: 613 проехали на запрещающий сигнал светофора; за несоблюдение требований дорожных знаков оштрафовано – 3277, за управление транспортом с нанесенной тонировкой – 45 водителей. При этом, 2545 человек управляли транспортом с превышением скоростного режима движения, без документов - 218 водителей. За нарушение ПДД оштрафовано – 12312 водителей и отправлено на стоянку 552 единиц транспортных средств", - проинформировали в ведомстве.

Как отмечается, пьяными за рулем задержано 165 водителей.

URL: https://www.vb.kg/372159
Теги:
ГУБДД, ПДД, штраф
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