Более 118 млн сомов незаконно использовали на ремонт Исторического музея

Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея.

Уголовное дело возбужденно по признакам преступлений, предусмотренных статьями 189 "Нарушение порядка проведения публичных торгов, аукционов или тендеров", 304 "Злоупотребление должностным положением", 306 "Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики", 308 "Незаконное использование бюджетных средств" и 221 "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций" УК Кыргызской Республики.

По результатам проверки, проведенной Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики совместно с АКС ГКНБ Кыргызской Республики, установлено, что должностные лица Департамента жилищно-гражданского строительства Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики (далее - ДЖГС) в нарушение требований законодательства о государственных закупках, без проведения конкурса заключили с ОсОО "С" договор на проведение ремонтных работ на сумму 690 млн 500 тыс. сомов и дополнительное соглашение на перечисление денежных средств на сумму 869 млн 447 тыс. 114 сомов на приобретение оборудования для Музея.

Всего из указанных сумм на расчетные счета ОсОО "С" были перечислены денежные средства в размере 1 млрд 520 млн 309 тыс. 404 сома.

Без наличия договорных обязательств с ДЖГС о поставке музейного оборудования и до принятия решения о выделении денежных средств на его приобретение, между ОсОО "С", являющимся лишь подрядчиком по проведению ремонтных работ, и немецкой компанией "Р" был заключен договор на поставку оборудования на сумму 8 млн 890 тыс. 321 евро.

При этом перечень поставляемого оборудования был определен самой немецкой компанией. В результате чего были завезены экспонаты, не предусмотренные концепцией Музея, на общую сумму 55 млн 593 тыс. 772 сома.

В нарушение действующего законодательства кафетерий с оборудованием, приобретенным за 23 млн 823 тыс. 644 сома, незаконно расположен в одном помещении с экспонатами и фактически не используется.

Кроме того, отдельные материалы, имеющиеся на внутреннем рынке Кыргызской Республики, были завезены из Германии с высокой стоимостью, затратами на транспортировку и уплатой таможенных и налоговых платежей.

Помимо вышеуказанного, в результате незаконного заключения ОсОО "С" договора с немецкой компанией "Р" в иностранной валюте, курсовая разница из-за увеличения стоимости евро составила 42 млн 311 тыс. 428 сомов.

Также, согласно акту Счетной палаты Кыргызской Республики, подрядчиком ОсОО "С" при выполнении ремонтных работ было произведено завышение объемов работ на сумму 20 млн 310 тыс. сомов.

Таким образом, неправомерные действия должностных лиц ДЖГС и руководства ОсОО "С" привели к незаконному использованию бюджетных средств на общую сумму 118 млн 215 тыс. 200 сомов, чем причинен ущерб государственным интересам.

Уголовное дело направлено в следственные органы для расследования.