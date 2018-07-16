Задайте ваш вопрос директору Исламского Финансового Центра "Бакай Банка"

Прямой радиоэфир с директором Исламского Финансового Центра "Бакай Банка" с Талантом Керимбаевым на радио "Марал" состоится 18 июля в 11:00.

Во время общения со слушателями он ответит на все интересующие их вопросы по деятельности и особенностям работы принципов исламского финансирования. В настоящее время наблюдается большой интерес среди населения и потенциальных клиентов к теме исламского банка, однако не все могут разобраться в ключевых отличиях его от традиционного. Поэтому прямой радиоэфир с Талантом Керимбаевым предоставит возможность ознакомиться со спецификой исламского банкинга.

На прямую линию могут поступать обращения со всей республики. Их можно задать в интернете на официальных страницах "Бакай Банка" в комментариях под данным постом в Facebook, Instagram, по WhatsApp на номер 0 555 61 00 11.

Прием вопросов продолжится вплоть до конца прямой линии. Особенность программы -Талант Керимбаев будет держать связь со специалистами Исламского Финансового центра для оперативного ответа на любую жалобу или обращение.

Приглашаем всех слушателей присоединиться к прямой линии с Талантом Керимбаевым на радио "Марал", которое вещает на частоте 88,5 FM, и узнать больше о работе Исламского Финансового центра ОАО "Бакай Банк".