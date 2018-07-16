Неадекватная мать орала матом и угрожала маленькой дочке!

"13 июля, примерно в 14:00 часов в ЦОНе по улице Медерова происходила ужасающая картина... Молодая мамаша на глазах людей орала, материлась, грозила девочке, что дома она ей сделает еще хуже, запугивала ребенка со всей ненавистной агрессией!

Она кричала, что девочка уронила маленького ребенка и проехала коляской (на видео слышны эти слова). На видео вы увидите сами, как запуган ребенок, какими глазами она смотрит на мать, если конечно ее можно так назвать. С теми, кто пытался заступиться за ребенка, она сразу входила в словесную перепалку, вела себя очень неадекватно.

Я тоже не могла заступиться, так как рядом со мной был ребенок, он был сильно напуган, и к ней все боялись подойти, даже работники ЦОНа ничего не могли сделать.

Ребенок на вид запуганный, забитый, да еще и с глазом что-то у бедной девочки. На фото можете увидеть этот дефект. Кто знает, может это последствия агрессии матери!!!

Может, увидев это видео, органы опеки примут какие-то меры. Адрес и ФИО этой женщины не дали. На видео слышно, как она диктует свой адрес сотрудникам ЦОН, но, когда мы спросили, они сказали, что она не проживает по данному адресу. Она никому не давала открыть рот. Может, кто ее знает, может чья-то соседка? Нужно как-то помочь ребенку. Вы представляете, если на глазах стольких людей она так относится к своему ребенку, то что происходит дома?", - такой рассказ, сопровождаемый видео, появился в кыргызском сегменте Facebook.

Редакция VB.KG обращается к профильным ведомствам с просьбой внимательно изучить это видео, выяснить обстоятельства дела и судьбу ребенка. Возможно, девочка находится в опасности...