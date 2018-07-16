В связи с закрытием отрезка пр.Манаса изменены маршруты транспорта (карта)

По информации Управления городского транспорта, в связи с реконструкцией отрезка проспекта Манаса от улицы Токтогула до улицы Боконбаева изменены схемы движения маршрутов общественного транспорта.

Так, движение микроавтобусных маршрутов №: 102, 104, 118, 132, 148, 167,170, 188, 200, 203, 204, 216, 223, 236, 262, 265, 266, 269 в северном направлении будет осуществляться по улицам Турусбекова, Боконбаева, проспекту Манаса и далее по своей схеме движения. Движение в южном направлении будет осуществляться по проспекту Манаса, улицам Боконбаева, Исанова и далее по своей схеме движения.

Микроавтобусные маршруты 215, 264 будут курсировать по улицам: Уметалиева, Боконбаева, проспекту Манаса в северном направлении, в обратном направлении – по улицам Боконбаева, Исанова, Киевская и далее по своей схеме движения.

Уважаемые горожане! Мэрия города Бишкек приносит свои извинения за причиненные неудобства и обращается к горожанам и гостям столицы с просьбой отнестись с пониманием к изменениям маршрутов общественного транспорта!